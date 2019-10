Brisa Fenoy publica 'Amor o poder', un libro de "manifiestos por la libertad"

La cantante algecireña Brisa Fenoy ha publicado su ópera prima, Amor o poder (Planeta), con el que lleva su activismo musical a un libro "muy personal, lleno de reflexiones y manifiestos directos y concisos por la libertad". "Lo que digo en la música es lo que he sentido al escribir el libro, es un mensaje por cambiar el mundo", asegura. Lo presentará en Alcultura el próximo 8 de octubre a las 19:00. "Es un manifiesto de mi persona, de lo que creo y lo que hago, aunque no hable de mí. He tratado de verter ahí mis reflexiones por un cambio en el sistema, con el objetivo de que las personas se pongan las pilas y cambiemos nuestras elecciones día a día por otras mejores, que nos reestructuremos como personas", señala la coautora de Lo malo.

La artista ha reunido 27 manifiestos, escritos de forma "rápida y concisa", de forma que el lector lo tenga como un libro para llevar "destinado a cambiar el mundo cotidiano". "¿Por qué tenemos que ser solo voz si podemos cambiar las cosas?", se pregunta Fenoy al explicar el objetivo del libro, en el que compila frases y filosofías de sus autores, periodistas y cantantes favoritos, como Eduardo Galeano, Nina Simone, Eduardo Punset, Jordi Évole o Zygmunt Bauman.

"Es una mezcla de todo, de todo lo que me preocupa, de las injusticias que me hacen daño y me duelen, porque tenemos que defender a los que no tienen y yo solo soy una voz", agrega.

El libro se divide en 14 capítulos distribuidos bajo el subtítulo 'Manual de libre elección', en los que se esgrimen consejos prácticos para ayudar a tomar decisiones con facilidad, que van desde ¿Libre consumo o consumo responsable? o ¿Radicalizar o integrar? hasta ¿Culo o codo? y ¿Despertar o morir?. Con estas reflexiones, la cantante reúne sus pensamientos "revolucionarios izquierdista y en contra de los sistemas capitalistas".

Fenoy publica Amor o poder y lleva su activismo de la música a "un libro de manifiestos por la libertad" relacionados a su ateísmo y anécdotas personales sobre su aprendizaje con su padre, Rafael, sindicalista de CGT en Algeciras. "Yo ni siquiera estoy bautizada, para que te hagas una idea de lo que vas a leer", advierte.

Es un libro sobre la libertad, la educación basada en lo público y el bien común que recibí de mi padre, que es anarcosindicalista y escribe en periódicos locales", añade Fenoy. También en Amor o poder compila aprendizajes de libros de autoayuda como Es fácil de dejar de sufrir si sabes cómo, de Majo Gómez Cascal, quien además es su coach personal.

Nuevo disco, sin discográfica

"Ella me ha ayudado a entender que en la luz hay oscuridad y que todos somos uno solo, todos tenemos poder y amor en nosotros mismos, por eso tenemos que cambiar el concepto de lo que somos y con ello el mundo y el sistema, hacia uno donde prevalezcan los valores, los derechos humanos", indica. Al respecto, dice que su mensaje "es diferente" y por eso se ha quedado sin discográfica.

"Lo que me pasa con la música es lo que pongo en el libro, son mis mensajes, empoderando, diciendo que no, enviando un mensaje diferente a la industria", explica la artista que, como reconoce, actualmente no vive de la música sino de marcas.

La cantante señala que, a pesar de su activismo a favor del feminismo, "no ha incluido este tema en profundidad en el libro", sino a través de algunas reflexiones sobre su experiencia como modelo, área en la que trabajó "para poder vivir" durante siete años.

"Vengo del mundo de la moda. Desde que me descubrió un fotógrafo en Sevilla trabajé en eso y ganaba dinero, pero era muy sacrificado. Me sentía cosificada porque tenía que estar perfecta todo el tiempo, para enseñar el cuerpo, todo muy hipersexualizado y objetizado. Eso está en el libro, pero no lo profundizo", explica la cantante, en cuyo más reciente single, Generación, le habla a las generaciones jóvenes sobre "romper esquemas".

De este modo, Fenoy subraya que "el mundo está cambiando y las mujeres tienen una voz diferente, incluso en sistemas materialistas como el mundo de la moda", un tema del que espera poder hablar en un segundo libro.

Fenoy adelanta que actualmente produce su propio disco, con el apoyo de RLM Management, sobre la "urgencia y el despertar para conectar", aunque no da más detalles.