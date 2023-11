El Ayuntamiento descarga en los técnicos la responsabilidad en las oposiciones de la Policía Local de Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras afirma que la decisión de apartar a las dos psicólogas asesoras de las oposiciones a la Policía Local que estudia la Fiscalía Anticorrupción fue del tribunal del mismo y que si no ha facilitado toda la documentación solicitada por la oposición es porque se lo impide la Ley de Protección de Datos.

"Los ciudadanos puede estar tranquilos que ha sido un proceso selectivo tranquilo transparente. Estamos contentos y satisfechos de cómo ha terminado el proceso", ha asegurado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana y Personal de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, quien ha mostrado el "apoyo a todas las decisiones del tribunal" incluso después de la denuncia presentada el pasado 20 de marzo por una de las psicólogas ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). Según esta empleada municipal se produjeron durante las oposiciones una serie de hechos cuya gravedad que, de ser ciertos, ponen en tela de juicio el ajuste a la legalidad del proceso. La Fiscalía Anticorrupción de Algeciras está estudiando esta misma denuncia por si entiende que se ha producido alguna irregularidad constitutiva de delito.

El tribunal, ha explicado Muñoz, está formados por policías locales y otros funcionarios del Ayuntamiento. No hay en el mismo ningún político ni persona relacionada con los sindicatos, tal y como marca la ley.

El teniente de alcalde, junto a la responsable de Hacienda María Solanes y a la de Cultura, Pilar Pintor, ha afirmado que "las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación faltan a la verdad de una manera tramposa y sonrojante". "Entiendo que tanto al partido socialista como a otros sectores y grupos políticos les ha molestado mucho esa fotografía del jueves pasado en el teatro Florida en la que 55 policías locales tomaban posesión en Algeciras. Seis ya forman parte de la plantilla y 49 iniciaron el curso de capacitación en la escuela que tenemos en la jefatura. Es un hito importantísimo para la ciudad", ha relatado.

"Es cierto que la oposición tuvo un problema en un momento dado que obligó a paralizar ese proceso selectivo, pero hay que dejar claro que este equipo de Gobierno, porque además legalmente no puede hacerlo, no interviene en ningún proceso de selección del Ayuntamiento, sea de la Policía Local, de una plaza de arquitecto o de un administrativo", ha manifestado.

"El propio tribunal, tal y como se la explicado una vez más este lunes a los portavoces por parte del presidente del tribunal de esas oposiciones, ha respetado la legalidad absolutamente. Se les ha dicho (a PSOE y Vox) que hubo unos posibles errores en un testo psicotécnico por lo que hubo que apartar, a propuesta del propio tribunal, a las personas que estaban realizándolo. Es lo único que tenemos. Después ya vinieron sugerencias de otros organismos, pero el Ayuntamiento siempre fue por delante para garantizar las oposiciones", ha apostillado.

A los miembros de la oposición, afirma Jacinto Muñoz, les han facilitado "distintos informes con respecto a las reclamaciones del concurso que anteriormente no se les habían entregado por la ley de protección de datos. No es viable dar la información cuando los datos de ciertas personas están expuestos y no lo hicimos siguiendo las recomendaciones del secretario general. De hecho, a las personas que supuestamente cometieron un error en esa valoración se les ha solicitado por escrito autorización para poder facilitarle a la oposición el expediente completo del proceso selectivo, porque necesitamos su permiso", ha apostillado.

Muñoz afirma que el expediente del proceso no está cerrado, solo paralizado. "El tribunal detectó errores y al parecer contradicciones ante la denuncia de una opositora y solicitó un cambio de asesores. Entonces se hizo un decreto para apartar a las dos psicólogas y se abrió un expediente informativo con un instructor de la casa y solvencia profesional más que demostrada, con intención de que el informe se pasara a otro abogado para que solicita la sanción llegado el caso. Todo eso se paralizó en el momento de judicializar ese proceso", ha explicado. En realidad, el proceso no está judicializado. Hay una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que todavía no ha tomado una decisión al respecto.

"Tenemos que ser serios y respetuosos con los opositores, con el tribunal y con estas dos personas (las psicólogas), ya que puede que acabe en nada. Desde este equipo de Gobierno no ha salido ni un nombre, ni una falta, ni un error y nos da miedo que pueda filtrarse por algún sitio, porque el secretario general nos aconseja por la ley protección de datos que ciertos informes no salgan del expediente", ha concluido.

Respecto a la denuncia del PSOE sobre la falta de información facilitada sobre la denuncia de supuestas irregularidades en los movimientos económicos de la empresa pública Algesa, María Solanes ha afirmado que no la han entregado porque no tienen "ninguna". Lo único que el Ayuntamiento sabe es que hay un informe del delegado instructor del Tribunal de Cuentas que indica que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad contable alguna en caso, por lo que está esperando actualmente el archivo de la causa.