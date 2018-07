La Audiencia condena a Palacios por prevaricación por el caso Escalinata

José Ortega era el concejal de Urbanismo cuando se acordó la construcción del aparcamiento y cuando surgieron los primeros daños a las viviendas. Ortega defendió en la vista que el aparcamiento no necesitaba licencia porque el pliego de condiciones ya la incluía, aunque este trámite fue declarado ilegal en 2009. Al retirarse los cargos, la sentencia no analiza en profundidad su vinculación con estos hechos.

Los magistrados rechazan la prevaricación "por no apreciar una ilegalidad tan patente y manifiesta como es exigible para ello" conforme a la jurisprudencia. Según los jueces, el Ayuntamiento trató de "eludir" su responsabilidad frente a los vecinos pero "no creemos que incurrieran en un delito de prevaricación".

Se trata de la concesión de ayudas a los vecinos en 2003 y un expediente de reclamación patrimonial de 2004. Sobre el primero, la Sala entiende que el Ayuntamiento se constituía en encargado y garante para que la constructora del aparcamiento (Nautagest) pagara los realojos. "No puede hablarse de prevaricación porque no se trata de resolver un expediente, sino de alcanzar un acuerdo", apuntan los magistrados, quienes agregan que dicha garantía era independiente de que un tribunal (como luego sucedió) obligara a la entidad local a garantizar dichos abonos.

El tribunal, sin embargo, defiende que ese decreto "no puede ser interpretado aisladamente de todos los precedentes, sobre la naturaleza de las obras y las incidencias que en la misma se iban produciendo". Es decir, para los magistrados, no era un decreto más dado el carácter singular del caso Escalinata. La sentencia recoge que además de recordar a la comunidad de propietarios el deber legal de conservación, les abría un expediente. "A unos vecinos que mucho antes de esa fecha habían abandonado de forma definitiva sus casas como consecuencia de la construcción de un parking, respecto de la que el Ayuntamiento había incurrido en una clara corresponsabilidad por el flagrante incumplimiento de la facultad de control, no sólo se le hace un recordatorio en abstracto de su deber de conservar, sino que se les incoa un expediente", recoge el fallo.

Gutiérrez Luna, favorable a la absolución en un voto particular

El magistrado presidente de la Audiencia, Manuel Gutiérrez Luna, discrepa con la sentencia condenatoria para Juan Antonio Palacios a través de un voto particular en el que el magistrado se decanta por la absolución. Gutiérrez Luna considera que Palacios no incurrió en prevaricación (como sí entienden los otros dos magistrados del tribunal) y que su participación como "heredero" del problema fue "bastante y concretamente puntual". Gutiérrez Luna se refiere al decreto por el que pedía a los vecinos obras de conservación para el edificio Escalinata. "El decreto de 28 de julio de 2004, que es el que se considera delictivo por los dos compañeros que así lo han entendido, ha de calificarse como inocuo o inofensivo, ya que careció de efecto alguno", razona el presidente de la Audiencia. Para Gutiérrez Luna, se trató de un "recordatorio" a los vecinos que se dicta basándose en un informe de Arsenio Pacios del año 2003. "No constan en las actuaciones informe alguno de los técnicos jurídico-municipales en el que se dictaminara acerca de la ilegalidad que pudiera suponer la emisión del decreto en cuestión", apunta el juez. Para el magistrado, el decreto buscaba seguridad, salubridad y ornato público y que así se desprende por parte de los técnicos municipales. "No suponía en modo alguno proceder a rehabilitar el edificio, sino a las condiciones de seguridad, al hallarse abandonado el edificio por los vecinos, quienes se marcharon ante el peligro existente", recoge el voto particular, que valora además que Palacios actuó asesorado por técnicos municipales dado su escaso conocimiento en Derecho.