Archivada la denuncia del ex concejal de Vox contra Gallardo por apropiación indebida

El Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras ha archivado la denuncia presentada por el ex concejal de Vox Jorge Domínguez Clavijo en la que acusaba al portavoz y único concejal de la formación en la ciudad, Antonio Gallardo, por una supuesta apropiación indebida de una serie de donaciones económicas aportadas por afiliados y simpatizantes, según ha anunciado la formación política.

Desde Vox han recalcado que en la resolución judicial la instructora “no advierte indicios de que, conforme al relato de los hechos del denunciante, pudiera haber un presunto delito de apropiación indebida” porque, tal y como refleja en el escrito, “el denunciante no sostiene en momento alguno que el receptor de su donación la hubiera hecho suya o la hubiera destinado a fines ajenos al partido”.

Ante el archivo de la denuncia, Gallardo ha avanzado que acudirá a los tribunales después de que Domínguez Clavijo “haya puesto en duda” su honradez y honorabilidad, con el objeto, ha dicho de “perjudicar mi nombre y reputación, así como mi trabajo por la ciudad”. En este sentido, ha recordado que el edil expulsado por VOX “todavía no ha devuelto el acta a los ciudadanos que optaron por esta formación”. Sin embargo, ha reprobado Gallardo, “sigue cobrando de los ciudadanos”.

Guerra en Vox Algeciras

Jorge Domínguez puso la denuncia en mayo de 2020, ya que tanto él como un grupo de personas cercanas al partido, algunos de ellos afiliados y otros no, afirmaron haber detectado que un número de donaciones económicas realizadas a la formación no aparecían reflejadas en los borradores de la Renta de 2019, lo que consideraban un indicio suficiente para determinar que, supuestamente, nunca fueron ingresadas en la cuenta de la formación tal y como obliga la Ley de financiación de partidos políticos. Algunas de estas entregas de dinero alcanzarían los 100 euros.

Entre las pruebas que decían haber aportado había un listado con 605 euros en donaciones que no fueron ingresadas en la cuenta de Vox, aunque consideraban que la cantidad sería mucho más elevada. "Es imposible saber ahora cuánto dinero no se ha declarado porque se entregaba en mano y en muchos casos no hay registro. Da igual si parte de ese dinero se invirtió en el partido o no. Independientemente de que no se ha ingresado y eso va contra la ley, por lo que constituye de por sí una irregularidad, esto supone una ocultación de cuánto dinero tiene el partido en realidad", explicaba un afiliado que recuerda que Vox Algeciras recibe una subvención de dinero público del Ayuntamiento de Algeciras como todos los partidos con representación municipal y debe informar, por tanto, al Tribunal de Cuentas.

Jorge Domínguez explicó en una nota de prensa que desde un primer momento él y otros afiliados tuvieron sospechas de las irregularidades económicas: "Era una y otra vez cómo veíamos que no podía haber más gastos que ingresos, tanto por merchandising como por donaciones, además de la parte proporcional de cuotas de afiliados que recibía la provincia y que nunca veíamos aquí en Algeciras".

"Sin acceso a un solo euro"

El pasado 28 de mayo, Antonio Gallardo emitió un comunicado en el que afirmaba que es "completamente falso" que se haya apropiado del dinero donado por afiliados y simpatizantes, como le acusó este miércoles el ex número 2 del partido Jorge Domínguez:

"Era el Sr. Domínguez el que gestionaba íntegramente esos donativos y las compras de material propio de la campaña en el partido", asegura Gallardo, que desmiente que se haya quedado con la parte proporcional que los afiliados pagaban con sus cuotas de ayuda a la provincia". "Otro hecho que es completamente falso, ya que los afiliados pagan mediante recibo bancario, y la parte de ayuda a la provincia se le transfiere a la cuenta bancaria provincial, y no se puede tener acceso para sacar dinero de ella, ya que cualquier gasto ha de ser justificado previa factura y al proveedor se le paga mediante transferencia bancaria, por lo que es imposible que yo haya tenido acceso a un solo euro de ese saldo".

El concejal de Vox en Algeciras también aseguró que no es verdad que Jorge Domínguez abandonara el partido el 25 de mayo, ya que "fue expulsado".

También negó Gallardo que fuera apartado del cargo de coordinador el pasado mes de enero. "Dejé de ser coordinador de Vox en Algeciras porque nuestra formación considera que los cargos electos no tienen que tener cargos orgánicos en el partido, hecho que ha ocurrido en otras ciudades como en San Fernando, El Puerto de Santa María, Sanlúcar, Rota o Chiclana de la Frontera, donde los compañeros coordinadores que adquirieron la condición de concejal tras los pasados comicios del 26 de mayo de 2019 han dejado todos sus cargos de coordinación para dedicarse al 100% a sus labores de grupo municipal".