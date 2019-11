La mesa negociadora del quinto acuerdo marco de la estiba portuaria, que reúne a la patronal mayoritaria Anesco y a los cuatro sindicatos con representación en el sector, continuará las conversaciones para la redacción final del texto este miércoles 20.

La parte empresarial y social tenían previsto celebrar este lunes una nueva reunión para perfilar el acuerdo, si bien ha quedado aplazada, según fuentes sindicales. Los estibadores mantienen vigente el preaviso de huelga para el lunes 25 ante el desencuentro producido el pasado miércoles con Anesco.

Anesco y los sindicatos, reunidos regularmente desde principios de octubre en Madrid, trabajan en la redacción de un documento a escala nacional para adaptar esta actividad a la reforma del sector puesta en marcha desde 2017 por el Gobierno del PP y ratificada por el del PSOE la pasada primavera. De este documento emanarán todos los convenios colectivos de los puertos y aportará, según los sindicatos, garantías legales para cuestiones como la subrogación de los estibadores ante el cambio de modelo.

La pasada semana los cuatro sindicatos con representación en los muelles (Coordinadora, CCOO, UGT y CIG) daban por prácticamente cerrado el texto e incluso aspiraban a su firma, que debe producirse antes de final de año. Anesco pidió entonces tiempo hasta este lunes para intercambiar y analizar aportaciones no recogidas en la redacción, lo que llevó a los sindicatos a considerarse "plantados" y convocar el preaviso de movilizaciones.

Las conversaciones no se han roto en ningún momento, dado que las partes estaban emplazadas a reunirse este lunes y, ante el aplazamiento, prevén hacerlo este miércoles.

Procedimiento de la huelga

La negociación se producirá, salvo cambios, con el preaviso de huelga en vigor. Los paros previstos por los sindicatos, de llevarse a cabo, comenzarían el lunes 25 de noviembre, durante 24 horas, iniciándose a las 08:00 del mismo día y finalizando a las 08:00 horas del día 26. A partir de entonces, hasta el día 30 de noviembre se realizará mediante la modalidad de una hora de huelga y una hora de trabajo. Se ejercitará el derecho a la huelga en las siguientes horas de cada día: de 9 a 10; de 11 a 12; de 13 a 14; de 15 a 16; de 17 a 18; de 19 a 20; de 21 a 22; de 23 a 24; de 01 a 02, de 03 a 04, de 05 a 06, de 07 a 08.

El sindicato Coordinadora, mayoritario en el sector a escala nacional, considera que al ejecutarse en horas alternativas "no habrá cesación de los servicios y no afectará a las mercancías perecederas, peligrosas o a las que cubran necesidades estratégicas, al normal abastecimiento de la población ni al desarrollo de la actividad económica", por lo que entienden los convocantes que no se precisa el establecimiento de servicios mínimos. De igual manera, "la huelga no afectará al tráfico de pasajeros de líneas regulares".