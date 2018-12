Adif construye un puente de 85 metros para recuperar la conexión ferroviaria

El temporal de lluvia que arrasó el pasado octubre con las vías del tren de la línea Algeciras-Bobadilla en varios puntos de la provincia de Málaga dejó la imagen icónica de un centenar de metros de tendido ferroviario colgando del vacío en Campillos.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabaja en la reconstrucción de ese punto, el más dañado de todo el trazado, mediante la construcción por la vía de urgencia de un puente de 85 metros de longitud sobre el que se apoyarán las vías. Hasta que fue arrastrado por la crecida del arroyo de las Tinajas, en ese lugar (pk 3,200) las vías se asentaban sobre un terraplén con una canalización inferior para las aguas.

Adif explicó a Europa Sur que se ha optado por esta solución técnica, la construcción de un puente en lugar de otro terraplén, para mejorar el paso de las aguas en el futuro y ofrecer mayores garantías de durabilidad. Los trabajos de topografía y acondicionamiento previos, así como el desvío del arroyo, han sido ya ejecutados. Ahora se ejecuta la cimentación del futuro puente que tendrá tres vanos de luces entre apoyos de 25, 35 y otros 25 metros, respectivamente, con una altura máxima de pila de 17 metros.

Se trata de unas obras que efectúan un conjunto de empresas con las que Adif tiene concertadas labores urgentes y de reparaciones para acortar los plazos que conllevaría la redacción, concurso y adjudicación de una obra por el procedimiento habitual. La empresa pública no aportó plazos para la reapertura de las vías ni el coste de estas obras.

Cuando se cortó el servicio ferroviario que une Algeciras y su puerto con Antequera, Granada y Madrid, las estimaciones iniciales apuntaban a unos tres meses de suspensión.

En total, Adif actúa sobre una franja de unos 27 kilómetros entre Almargen y Bobadilla (íntegramente en la provincia de Málaga), donde se concentraron el grueso de los daños por las lluvias del fin de semana del 20 y 21 de octubre. Estos trabajos consisten en su mayor parte en desmontajes de vías, retirada de balasto, saneamiento y limpieza de la plataforma incluyendo cunetas y obras de drenaje transversal, reconstrucciones de plataforma, montajes de vía, construcción de castilletes, depuraciones de balasto y desguarnecidos.

En el entorno de la estación de Campillos ya se ha desmontado toda la superestructura de vía, excepto las vías 1 y 2 en la zona de andenes, y se está adecuando la plataforma para volver a reinstalar la superestructura de vía, según Adif.

Landaluce reclama a Adif el programa de los arreglos y sus plazos estimados

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclamó ayer conocer la programación y plazos de las obras de reconstrucción. “La presidenta de Adif prometió mandarme la programación del arreglo de los desperfectos causados por las inundaciones y todavía no lo ha hecho”, criticó. Landaluce aprovechó para exigir nuevamente al Gobierno socialista mayor ritmo para la mejora del ferrocarril. “Contra el PP se vive mejor. Y me explico. Cuando ha estado gobernando el PP la gente ha salido a la calle a pedir el tren, pero si gobierno el PSOE no lo hace y eso no puede ser. El tren es fundamental siempre. Necesitamos que la sociedad reclame las inversiones que son necesarias para el Campo de Gibraltar”, recalcó.

LICITACIÓN

Al margen de las obras de reconstrucción del tendido, el consejo de administración de Adif adjudicó su última reunión el suministro de autotransformadores para la línea Algeciras-Bobadilla por 2.072.730 euros.

Los autotransformadores son los equipos que van en los centros de autotransformación y sirven para repartir la corriente eléctrica entre el carril, la catenaria y el feeder (cables o conductores que alimentan la catenaria y la conectan con la subestación) en el sistema 2x25. Estos equipos, de unas 15 toneladas y tres metros de altura, tienen una potencia entre 10-15 megavatios.

El contrato incluye también el apoyo técnico en la instalación y puesta en servicio de los equipos autotransformadores ha sido adjudicado a Electrotécnica Extremeña.

Adif recordó que tiene prevista la electrificación de toda la línea Algeciras-Bobadilla (176,2 kilómetros), con el empleo de línea aérea de contacto a 2x25kV en corriente alterna. A la licitación del suministro de autotransformadores, que supone un nuevo paso en la materialización del proyecto de electrificación de la línea, hay que sumar la reciente licitación del contrato de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de las futuras subestaciones eléctricas de tracción Ronda (Málaga) y Marchenilla, en Jimena de la Frontera.