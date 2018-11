La oposición detecta errores en el expediente para establecer el precio de la basura de 2019

La oposición municipal en el Ayuntamiento de Algeciras ha detectado errores en el expediente puesto en marcha por el equipo de gobierno (PP) para fijar el precio de la recogida de la basura del próximo año en la ciudad que, según estos grupos, podría provocar incluso la nulidad del procedimiento completo.

El portavoz municipal del PSOE en el Consistorio algecireño, Fernando Silva, explica que el Ayuntamiento llevó a Pleno el 28 de septiembre una propuesta para modificar las ordenanzas fiscales para 2019, entre ellas la relativa a la tasa de recogida de basuras con un incremento previsto del orden del 1,5%.

Los grupos, sin embargo, alertan de que desde el pasado mes de marzo varios cambios en la legislación nacional han motivado que el precio de los servicios públicos prestadas por empresas públicas, como es el caso de Algesa, deban ser considerados “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario” y no tasas. “No es sólo un cambio de nombre. Es necesario redactar y aprobar unas ordenanzas bajo esta tipología y recabar un informe de la Junta de Andalucía. No se ha hecho y creemos que la subida propuesta ahora a través de las tasas puede ser nula”, relata Silva.

El PSOE, Algeciras Sí se puede e Izquierda Unida han presentado una propuesta para que el secretario municipal analice el caso y emita un dictamen. “La aprobación definitiva de las tasas pretende ser llevada por el equipo de gobierno este miércoles a Pleno. Creemos que el expediente es incorrecto y se corre el riesgo de ser nulo de pleno derecho. Al tratarse de un concepto de recaudación, también tendría afección en los presupuestos municipales”, según Silva.

El portavoz socialista apuntó que en la Mancomunidad de Municipios, presidida por el concejal de Hacienda del ayuntamiento algecireño, durante el año se acometió el proceso de aprobación de las nuevas ordenanzas bajo la normativa reformada. “Son dos administraciones que tienen al mismo responsable, a Luis Ángel Fernández. La única diferencia es que en Algeciras el alcalde es José Ignacio Landaluce”, apostilla Silva, quien recuerda que en 2017 la revisión al alza de los impuestos y tasas se planteó conforme al IPC, un modelo obsoleto frente a la desindexación y que ya generó controversia en su momento entre el gobierno y la oposición.