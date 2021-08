De cuna flamenca que le corre por los poros de la piel y la garganta. Aunque consciente de que lo que va sonando, lo que escuchan los más jóvenes, no está reñido con su pasión. La artista, Sarayma, de Algeciras por los cuatro costados, pisará este jueves tierra propia para deleitar al público con las canciones que forman parte de una carrera más que sólida dentro del flameco-pop.

"Cantaré todo mi repertorio, de la primera canción que saqué hasta la última. Es mi tierra y quiero explayarme", comenta la cantante sobre el espectáculo que ofrecerá esta noche, a partir de las 22:30 horas, en el escenario del Cabaret Festival, en la Plaza de Toros de Las Palomas. Un recital en el que compartirá cartel con el también algecireño Fran Amado, en dos propuestas separadas pero que, inevitablemente, confluirán en algún momento de la velada. "Cada uno llevamos nuestro concierto, pero lo voy a invitar a hacer conmigo una bulería que tengo con Canelita", explica.

Sarayma se dice flamenca por su madre, que era cantaora, y porque desde muy niña se sintió atraída por este arte. "Me llevaba el flamencólogo Antonio Rubio e iba a concursos y festivales. Creo que con el flamenco se nace, no se puede aprender, lo tienes que tener dentro de ti", afirma.

Sorprende, por ello, que la algecireña se haya decantado por otros estilos en su propuesta musical más reciente. El pasado mes de junio estrenó un sencillo llamado Mi momento, con el que le "apetecía salir de mi zona de confort", admite. "Quería investigar un poco y hacer algo distinto. Puede que sea por el capricho de sacar algo más movido, pero tengo que hacer otros estilos y probar. Mi público es flamenco aunque de todas las edades".

"Algeciras ni está lo suficientemente reconocida en el flamenco ni tampoco se hace mucho por ello”

Esta nueva canción será presumiblemente el adelanto de un próximo álbum que llegará en septiembre u octubre y que aún no tiene título. "Lo tengo preparado. Estoy probándome como artista porque he hecho un trabajo con estilos distintos, no hay uno igual que el otro, con muchos registros: una bachata, unos tangos con base moderna...".

Tanta variedad de propuestas en el cancionero de una flamenca bien podría alertar a los críticos más puristas pero Sarayma lo tiene claro: "Siempre hubo críticos, la puntillita del qué dirán está ahí pero no me afecta. Es algo de lo que me he mentalizado. Hago lo que me apetece, a todo el mundo no le puedo gustar", afirma esta artista seguidora de referentes del cante jondo como La Paquera de Jerez, Fernanda y Bernarda de Utrera o La Perla de Cádiz. "Me gusta el flamenco puro, es lo que realmente me llena", dice.

Y de esas voces señeras a la guitarra más universal, la de su paisano Paco de Lucía, que aún espera que se haga realidad el proyecto del centro de interpretación dedicado a su figura. Sarayma se muestra, en este sentido, crítica con la puesta en valor de Algeciras como tierra de flamenco. "Creo que no está lo suficientemente reconocida ni tampoco se ha hecho mucho por ello. Debería de hacerse, por ejemplo, un museo en la casa de Paco de Lucía. El recorrido de carteles que hay en Algeciras está detallado pero no se hacen cositas de flamenco, aquí hay muchos artistas que no están valorados. No hay tabernitas donde se pueda escuchar flamenco mientras te tomas una copita y un tapa y haces el recorrido. Vas a Sevilla o Jerez y hay miles de tascas con cante flamenco".