100x100 Algeciras celebrará su presentación oficial el 13 de noviembre en el hotel Reina Cristina

La formación política 100x100 Algeciras ha fijado para el próximo 13 de noviembre la presentación oficial del proyecto en la ciudad. El acto tendrá lugar en el hotel Reina Cristina a las 19:00, un espacio que el partido ha elegido por su valor simbólico como icono de la identidad local.

La decisión se tomó durante la reunión mantenida este martes por el equipo local, un encuentro en el que también se abordó el estado de los trabajos y las líneas de acción que la organización está desarrollando en Algeciras. Pero la cita dejó otra novedad destacada: la elección de Andrés Maderal como portavoz oficial del partido en la ciudad.

Maderal asumirá así la responsabilidad de ser la voz pública del proyecto. Su designación responde a la necesidad de consolidar una estructura organizativa clara de cara a la presentación y al desarrollo posterior de la actividad política municipal.

Un acto con cuatro voces locales y presencia provincial

El evento del día 13 contará con las intervenciones de cuatro miembros del equipo algecireño: Triana Carbonell, María Vázquez, Javier Astorga y el recién elegido portavoz, Andrés Maderal. Según ha trasladado la organización, estos cuatro interlocutores expondrán ante los asistentes la visión, los objetivos y las líneas maestras del proyecto político que impulsan para la ciudad.

El acto no se limitará al ámbito local. La formación ha confirmado la presencia de Javier Vidal, presidente provincial de 100x100, y de Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción. La participación de estas figuras subraya la apuesta de la organización por consolidar su implantación en el Campo de Gibraltar.

Una convocatoria abierta a la participación ciudadana

Desde 100x100 Algeciras han insistido en el carácter abierto y participativo del acto. La formación ha hecho un llamamiento expreso a todos los vecinos de la ciudad que deseen asistir, sin necesidad de inscripción previa ni requisitos de afiliación. El objetivo, según trasladan, es que la ciudadanía pueda conocer de primera mano el trabajo y las propuestas que están construyendo para Algeciras.

La elección del hotel Reina Cristina como sede tampoco parece casual. El emblemático establecimiento, inaugurado en 1901 y testigo de momentos clave de la historia algecireña —incluida la Conferencia de Algeciras de 1906—, aporta un marco de resonancia histórica a una presentación que la formación quiere vincular con la identidad y el compromiso con la ciudad.