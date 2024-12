100x100 Algeciras renace con la idea de "transformar la ciudad desde las barriadas"

Algeciras/La renacida 100x100 Algeciras ha dado el pistoletazo de salida para las elecciones municipales de 2027. Con una junta directiva renovada, el partido político "localista" se ha presentado este martes con la idea de "transformar la ciudad desde las barriadas", todavía sin un candidato definido. La cúpula de la formación algecireña ha tendido la mano a Juan Franco y Miguel Alconchel, alcaldes de La Línea y Los Barrios, respectivamente, bajo el sello 100x100, para una futura colaboración, aunque ha subrayado que la prioridad pasa por trabajar "por y para" los ciudadanos de Algeciras.

"Nuestros objetivos fundamentales son reducir la deuda brutal y luchar por las barriadas", aseguró Andrés Maderal, secretario de organización y portavoz, que llevó la batuta en el acto de presentación, celebrado en un conocido bar de la ciudad. La directiva del nuevo 100x100 Algeciras está compuesta por cinco personas: Javier Mateo, secretario general; Manuel Barberá, vocal; Jessica Safarikova, responsable del departamento jurídico; Cristina Burgos, tesorera; y el mencionado Andrés Maderal.

Javier Mateo, que se define como "un emprendedor", agradeció a Barberá haber facilitado la transición para impulsar el partido. "Nos ha puesto muy fácil pasar el relevo de generación y me uno porque es un proyecto de transformación siempre en positivo. Estamos en una época de estancamiento, de falta de proyectos, y lo más importante para nosotros es tener en cuenta al algecireño y las barriadas. Tenemos que luchar por nuestra ciudad desde las barriadas", manifestó el secretario general. Mateo avanzó nuevos actos a partir de enero de 2025 para dar a conocer la hoja de ruta del partido y los pilares del proyecto electoral.

Ya hemos tenido contactos con Juan Franco y Miguel Alconchel, y nos hemos emplazado a sentarnos y hablar de todos los proyectos"

Andrés Maderal se confiesa como "algecireño de pura cepa, de La Bajadilla". "Desde el minuto uno dejamos claro que no somos políticos profesionales y no queremos serlo, somos profesionales cada uno en nuestro sector y queremos cambiar la ciudad, volver los orígenes en muchos aspectos, volver a esa ciudad segura que ya no es lo es tanto. Queremos que se hable bien de Algeciras", afirmó.

Maderal sostiene que 100x100 Algeciras se abre "a todo el mundo" que quiera aportar y explicó que el partido cuenta con una ejecutiva de 15 personas, "que representa a todos los sectores". "Quienes quieran afiliarse podrán hacerlo a principios de año con un acto grande que vamos a organizar y también tienen nuestros caneles y redes sociales. Queremos que la gente sea voz activa y un partido abierto en el que las decisiones se tomarán en Algeciras, no en Sevilla ni en Cádiz ni Madrid", proclamó.

Acto de presentación de la renovada 100x100 Algeciras. / Vanessa Pérez

100x100 Algeciras se abre a colaborar con 100x100 La Línea y 100x100 Los Barrios, los dos partidos de corte localista que ya gobieran en el Campo de Gibraltar. "Ya hemos tenido contactos con Juan Franco y Miguel Alconchel, y nos hemos emplazado a sentarnos y hablar de todos los proyectos", reconoció Maderal. "Todo lo que sea bueno para Algeciras va a estar", apuntó el secretario de organización. "Juan Franco está haciendo una buena labor en su ciudad, prueba de ello son sus resultados. Nuestro objetivo es Algeciras, entrar al Ayuntamiento y trasladar las peteciones de los ciudadanos, si después podemos entrar en la Mancomunidad o la Diputación, allí estaremos", añadió.

Estamos aburridos del y tú más. Entendemos que la ciudad no está como debe estar"

El renovado partido no tiene definido aún un candidato para las elecciones de 2027. "Durante los próximos meses presentaremos candidato, pero ahora nuestro objetivo es centrarnos en el proyecto. Da igual el candidato, lo importante es atender a las demandas del algecireño", insistió Maderal.

100x100 Algeciras pretende realizar "una política distinta". "Estamos aburridos del y tú más. Entendemos que la ciudad no está como debe estar porque Algeciras tiene un potencial brutal y no ha avanzado en infraestructuras, vivienda, planes de ocio... Pero no queremos entrar en una guerra con ningún partido", advirtió.

La formación tiene claro que meterá la tijera si entra en el Ayuntamiento: "No tenemos toda la información que debiéramos tener, pero lo primero es la deuda. No vamos a prometer nada porque la deuda es una burrada y hay que reducirla brutalmente. Sí avanzamos que los cargos de confianza, si entramos, desaparecerán".

Manolo Barberá, anterior cabeza visible del partido y candidato en 2019, colaborará en la transición que ya se ha producido: "100x100 nace con un proyecto de algecireños que deseamos comprometernos con nuestra ciudad fuera de los ideales políticos y sigue siendo la idea. No solo somos nosotros 100x100, queremos que sea muchísima gente más que se involucre. Tenemos el mismo pensamiento y estoy encantado de formar parte del grupo".

Jessica Safarikova, la responsable del departamento jurídico, cree en el proyecto "de hacer de Algeciras un lugar mejor" a través de "la integración". "Queremos que la gente de aquí y la que viene a vivir aquí se sienta parte de la sociedad para el desarrollo personal y profesional".