100x100 Algeciras denuncia el abandono del Parque del Centenario mientras el Ayuntamiento sigue sin aclarar su futuro mantenimiento

El Parque del Centenario, uno de los rincones naturales más hermosos y salvajes de Algeciras, vuelve a estar en el punto de mira. Andrés Maderal, portavoz de 100x100 Algeciras, ha denunciado públicamente este lunes el “lamentable estado” en el que se encuentra este enclave, que antaño fue símbolo de encuentro y esparcimiento junto al mar.

A través de una nota de prensa, Maderal ha recordado que el pasado 22 de abril, cuestionado por Europa Sur, el equipo de Gobierno anunció su compromiso de intervenir en la mejora del parque, rehabilitar la torre-mirador y reabrir el bar del recinto, una promesa que, a día de hoy, sigue sin materializarse. “Una vez más, vemos cómo las palabras no se traducen en hechos”, lamenta el portavoz.

Desde la nueva formación política insisten en que el Parque del Centenario “no solo es un pulmón verde, sino también un punto de encuentro para familias, deportistas y amantes de la naturaleza”. Por ello, reivindican que el Ayuntamiento “devuelva el esplendor que tuvo y gestione con responsabilidad y cariño lo que es de todos”.

Un parque sin cuidador desde hace más de un año

El trasfondo de la denuncia de 100x100 Algeciras es una situación que se arrastra desde el verano de 2024, cuando el Parque del Centenario se quedó sin empresa encargada de su mantenimiento. Desde entonces, los actos vandálicos son frecuentes, las basuras se acumulan, la maleza crece sin control, los bancos se deterioran y los carteles informativos pierden el color al sol, sin que nadie se haga cargo del cuidado diario del recinto.

Como recordó este periódico, en 2019, el Ayuntamiento de Algeciras intentó sacar a concurso la explotación del centro de interpretación y la cafetería, además del mantenimiento general del parque. Aquel concurso quedó desierto. Dos años después, en 2021, el contrato fue finalmente adjudicado por 630.000 euros a la empresa La Maga Trabajo Social, con un plazo de diez años y un compromiso integral: limpieza, desbroce, atención al visitante y dinamización de actividades. Sin embargo, en junio de 2024 el Ayuntamiento rescindió el contrato de mutuo acuerdo, dejando al parque sin gestión ni mantenimiento.

Daños en el Parque Centenario de Algeciras tras el incendio nocturno del pasado mes de septiembre. / VANESSA PÉREZ

Una nueva licitación en marcha… pero con incógnitas

Consultado por Europa Sur el pasado mes de abril, el Consistorio algecireño aseguró que trabajaba en una nueva licitación para rehabilitar la torre mirador del parque, después de que el anterior concurso quedara desierto. También garantizó que el nuevo pliego del servicio de mantenimiento de parques y jardines incluiría las tareas necesarias para recuperar el Centenario “como merece”.

Ese nuevo contrato de mantenimiento, limpieza y conservación de todos los parques, jardines y zonas verdes del municipio salió a licitación el 14 de octubre, con un presupuesto récord de 58,9 millones de euros IVA incluido y un plazo de ejecución de cinco años. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre.

Pese a su envergadura, el pliego de prescripciones técnicas no menciona expresamente el Parque del Centenario —sí lo hace con otros espacios, como el Parque María Cristina o el de Las Acacias—. No obstante, el documento aclara que el contrato abarca todo el término municipal y las zonas verdes públicas recepcionadas por el Ayuntamiento, por lo que, si el Centenario cumple esos requisitos, podría estar incluido en el futuro servicio.

“Algeciras merece que se cuide lo que es de todos”

Mientras la burocracia avanza a paso lento, la imagen del parque sigue degradándose. La falta de mantenimiento no solo afecta a su aspecto, sino también a su seguridad —el pasado mes de septuiembre sufrió un incendio— y a la conservación del entorno natural que lo rodea, uno de los más singulares del litoral algecireño.

El tiempo dirá si el nuevo contrato municipal es capaz de rescatar este pulmón verde del olvido o si el Centenario seguirá, por más tiempo, siendo un símbolo de promesas pendientes.