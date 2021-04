Zara tiene la versión 'low cost' del vestido más comentado de los Oscar y puede ser tu próximo 'look' de invitada perfecta

Si eres de las que no ha pegado ojo en toda la noche viendo la gala de los Premios Oscar más atípica de la historia, tal vez te hayas dado cuenta de que uno de los vestidos más comentados de toda la noche tiene su réplica en versión low cost y estamos hartas de verla. Después de repasar los mejores looks de la alfombra roja de los Oscar, podemos decir que una de la mejores vestidas de la noche ha sido la actriz Reese Witherspoon y la culpa no la tiene su atrevido estilo (modo ironía on), más bien es un espectacular diseño de Dior que nosotras hemos encontrado en versión low cost en Zara. Sí, has leído bien.

El buque insignia de Inditex suele inspirarse en tendencias de otras épocas o lleva al prêt-à-porter las claves de la alta costura, pero esta vez no sabemos muy bien qué fue antes, si el huevo o la gallina. Su nueva falda pareo inspirada en un mantón de manila es un claro ejemplo de la inspiración de Zara, pero con el vestido más comentado de los Oscar no podemos saber quién inspiró a quién.

Lo cierto es que la versión low cost del vestido más comentado de los Oscar está en Zara y tiene todas las papeletas para convertirse en tu próximo look de invitada perfecta. Al igual que su el vestido de cuello halter que hace tipazo, el vestido de Zara que es la versión low cost del vestido de Reese Witherspoon en los Oscar también es de edición limitada y, después de haberlo visto un millón de veces en la web de Zara, tenemos una mala noticia. Si no fuiste avispada y te lanzaste a por este vestidazo con el que ser la invitada perfecta en tu próxima boda, debes saber que ahora mismo está agotadísimo en todas las tallas.

Después de convertirse en el vestido más comentado de la gala de los Oscar porque a todas nos sonaba y no terminábamos de saber por qué, es de entender que la versión low cost del vestido de Dior haya sido un visto y no visto en la web de Zara. Al igual que ocurriera con los vaqueros rosas que fueron virales, confiamos en que el señor Amancio Ortega pronto reponga el stock de esta versión low cost del vestido más comentado de los Oscar.

Con el objetivo de ser la invitada perfecta en tu próxima boda (o marcarte un lookazo de aúpa porque sí), hemos seleccionado otras prendas similares de Zara a las que puedes hacer ojitos mientras reponen la versión low cost del vestido más comentado de los Oscar y que hizo que la actriz Reese Witherspoon brillase con luz propia durante toda la noche.

Mono con lazada de Zara de edición limitada

El mono con lazada de Zara de edición limitada tiene un precio de 89,95 euros.

Vestido fluido de Zara de edición limitada

El vestido fluido de Zara de edición limitada tiene un precio de 89,95 euros.

Vestido de seda de Zara de edición limitada

El vestido de seda de Zara de edición limitada tiene un precio de 89,95 euros.

Falda y top de Zara de edición limitada

El top de Zara de edición limitada tiene un precio de 49,95 euros, mientras que la falda cuesta 69,95 euros.