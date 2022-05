Jerez acoge la primera edición de los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza

La moda andaluza tendrá unos premios que vengan a galardonar la excelencia y sirvan de escaparate a un sector tan en auge en nuestra comunidad autónoma. Serán los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza (PEMAs), cuya gala tendrá lugar el próximo jueves 23 de junio en la Real Escuela del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera (Av. Duque de Abrantes).

Los PEMAs pondrán la guinda a las anteriores acciones ya celebradas en el marco de Andalucía, Destino de Moda, las cuales han sido el X aniversario de la pasarela We Love Flamenco y su Certamen de Diseñadores Noveles, celebrados el pasado enero en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla y que supuso el revulsivo principal para el sector, con un éxito de campaña sin precedentes; el desfile Andalucía es flamenca, celebrado el pasado marzo en la fachada del Palacio de San Telmo de Sevilla con la participación de más de 80 firmas y diseñadores de moda flamenca, y la exposición Homenaje a la Bata de Cola, mostrada el pasado abril en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid; todas ellas acciones que suman una repercusión mediática valorada en 2,4 millones de euros (Fuente: Kantar Media).

Esta gala será el broche de oro del proyecto Andalucía, Destino de Moda de GO! Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, por el cual, desde el pasado enero, se ha dinamizado el destino Andalucía con la moda flamenca y andaluza como hilo conductor.

Apoyo incondicional a la moda flamenca

"Este proyecto empezó a fraguarse en mayo del pasado año, y desde un primer momento me sentí muy identificado, dado que la moda flamenca es un activo esencial para el turismo andaluz", expresaba D. Juan Marín Vicepresidente de la Junta de Andalucía en la presentación del proyecto.

La moda, en todas sus facetas, será la protagonista de estos premios, en los que se ensalzarán la trayectoria, la proyección empresarial, la difusión de la moda, los iconos y la artesanía, entre otras categorías. De este modo, personalidades del mundo empresarial, de la moda y la comunicación se darán cita en la Real Escuela para, después de pasar por la alfombra roja, celebrar y premiar la moda andaluza.

"Es un honor celebrar la I edición de estos premios, es algo que hacía mucha falta en nuestra comunidad autónoma. Una vez más, desde GO! Eventos y Comunicación, apostamos por ser escaparate del bien hacer en materia de moda de Andalucía", afirma Laura Sánchez, directora de GO! "Será una gala sin precedentes, pues reunirá a personalidades que han podido cruzarse en algún front row, pero nunca se han unido para celebrar la moda de nuestra tierra, y galardonarla como se merece", apunta Javier Villa, director de GO!