Vuelve Regalarte a La Línea: 78 artistas y arte desde 30 euros a las puertas de Navidad

La galería Manolo Alés en La Línea de la Concepción ultima los detalles para abrir, este viernes 5 de diciembre a las 20:00, una de sus citas más esperadas del calendario cultural: la XV edición de Regalarte, una exposición que este año reúne a 78 artistas con un propósito claro: acercar el arte a toda la ciudadanía y fomentar el coleccionismo desde precios accesibles.

Más que una muestra, Regalarte se ha consolidado como un proyecto que visibiliza el talento local, comarcal y andaluz, ofreciendo a nuevos y habituales coleccionistas la oportunidad de descubrir obras originales sin barreras económicas. La concejal de Cultura, Raquel Ñeco, destaca precisamente ese espíritu democratizador: esta edición vuelve a apostar por “un amplio abanico de precios para facilitar el acceso al arte a un público diverso”.

Y es que aquí se puede adquirir una obra en el mismo momento, desde tan solo 30 euros, con un máximo de 400, lo que convierte a la exposición en un escaparate ideal tanto para quienes empiezan su colección como para quienes buscan una pieza especial para regalar en estas fechas navideñas.

Aunque la pintura ocupa un lugar predominante entre las propuestas, la exposición ofrece también escultura, fotografía y otros lenguajes plásticos. La libertad creativa es una de sus señas de identidad: no existe una temática o técnica marcada, lo que garantiza un recorrido variado, dinámico y sorprendente para el visitante.

Regalarte permanecerá abierta hasta el 9 de enero, con un horario de visita de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. La única excepción será el 5 de enero, día en el que la galería cerrará por la tarde.

Consolidada ya como una tradición en la agenda cultural del Campo de Gibraltar, Regalarte vuelve a presentarse como el punto de encuentro ideal entre artistas y público, y como la ocasión perfecta para entrar en el mundo del coleccionismo sin miedo… y sin necesidad de un gran presupuesto.