Vuelve el Oktoberfest a La Línea: la plaza de la Constitución se llena de cerveza, música y tradición alemana

La plaza de la Constitución de La Línea se convertirá en el epicentro del ocio durante el puente de octubre con la celebración de una nueva edición de la Feria de la Cerveza "Oktoberfest 2025". El evento, que tendrá lugar los días 10, 11, 12 y 13, traerá a la ciudad no solo la mejor selección de cervezas nacionales e internacionales, sino también una propuesta cultural y gastronómica inspirada en la tradición alemana.

El programa incluye la instalación de nueve puestos de cerveza que irán acompañados de productos típicos de la gastronomía bávara como salchichas, pretzels y codillo, así como una amplia zona común con mesas alargadas para disfrutar de la experiencia en grupo, al más puro estilo de Múnich. Además, el ambiente se animará con música alemana entre conciertos, que contarán con grupos de pop rock español e internacional y bandas tributo.

El concejal de Mercados y Comercio, Alfonso Lozano, ha destacado que "este evento permitirá promocionar el atractivo turístico de la ciudad, dinamizar el sector hostelero y comercial con un impacto directo sobre el consumo y la actividad económica del centro urbano y su entorno, además de diversificar la oferta cultural y de ocio, incorporando un evento de referencia internacional y fomentando la multiculturalidad y el asociacionismo".

Los horarios de apertura serán los siguientes:

Viernes 10 de octubre: de 18:00 a 00:00.

de 18:00 a 00:00. Sábado 11 de octubre: de 12:00 a 00:00.

de 12:00 a 00:00. Domingo 12 de octubre: de 12:00 a 00:00.

de 12:00 a 00:00. Lunes 13 de octubre: de 12:00 a 19:00.

La delegación municipal de Mercados y Comercio recuerda el éxito de ediciones anteriores, que han consolidado al Oktoberfest como una de las citas más esperadas dentro de la agenda anual de actividades de la ciudad. Una oportunidad única para disfrutar de buena cerveza, gastronomía internacional y música en vivo en pleno corazón urbano.