El vídeo turístico promocional del Campo de Gibraltar, premiado en los World Tourism Film Awards

El vídeo promocional del Campo de Gibraltar elaborado por la productora Recuerdos Films para la promoción turística de la comarca en Fitur 2025 ha sido premiado como el quinto mejor vídeo turístico del mundo en la categoría de promoción de región en los World Tourism Film Awards.

Los realizadores del film ¿Lo creerías?, Sergio Postigo y Guillermo Pimentel, recogieron el premio en la gala celebrada recientemente en Guimarães (Portugal).

Dicho evento sirvió de colofón y cierre a un intenso y fructífero año de festivales dentro del circuito del CIFFT (Comité Internacional de Festivales de Films Turísticos), en el cual, el vídeo campogibraltareño encargado por la Mancomunidad de Municipios destacó notablemente, obteniendo premios en dos certámenes de alto renombre: el Japan World Tourism Film Festival y el New York Festivals TV & Film Awards.

Este reconocimiento internacional pone de manifiesto la excepcional calidad del trabajo presentado, que ha competido junto a miles de propuestas procedentes de todo el mundo. La dificultad de sobresalir entre producciones de tan alto nivel convierte, este logro en un hito especialmente significativo para el Campo de Gibraltar y para los profesionales que pusieron su talento al servicio de la obra. "Situarnos en el top mundial es un motivo de orgullo que nos impulsa a seguir apostando por el cine como herramienta de promoción turística", han destacado sus creadores.

Sergio Postigo y Guillermo Pimentel, con el premio.

El vídeo muestra espectaculares imágenes de todo el Campo de Gibraltar, con especial atención a su amplio patrimonio medioambiental y monumental. Con drones y planos a pie, el espectador se sumerge en un mundo de sensaciones casi oníricas en las que sobresalen los bellos paisajes naturales.