Las fuertes lluvias caídas en la tarde de este martes, 5 de noviembre, en el Campo de Gibraltar han vuelto a provocar inundaciones en distintos puntos de Algeciras. Una de las zonas afectadas ha sido la entrada a la urbanización La Aldea III, donde el nivel del agua ha alcanzado cotas considerables, dificultando el paso de vehículos y peatones.

En un vídeo enviado a Europa Sur, se puede ver a un hombre intentando salir del recinto sobre su motocicleta, pese a la gran cantidad de agua acumulada. Las imágenes muestran cómo el motorista avanza lentamente mientras el agua cubre por completo las ruedas del vehículo y le llega hasta las rodillas.

A su alrededor, varios vecinos observan la escena entre la sorpresa y la incredulidad, mientras lo jalean desde los bordillos, convertidos en improvisadas islas en medio de la inundación. La situación, aunque llamativa, refleja una vez más los problemas que las lluvias torrenciales provocan en la red de alcantarillado y drenaje de la ciudad, especialmente en zonas residenciales como esta.