La cantautora de Algeciras Soraya Sánchez canta a la Navidad con su nuevo villancico, En una cuna de flores, una composición en la que combina su esencia flamenca con la sensibilidad que caracteriza su propuesta artística. El tema ha sido lanzado este viernes en su canal de YouTube y en su perfil de Instagram.

Con una comunidad de alrededor de 20.000 seguidores en Instagram, entre los que se encuentran artistas de renombre como Alejandro Sanz o El Kanka, Sánchez continúa consolidando una trayectoria que supera ya la década de dedicación a la música.

Actualmente, la artista trabaja en la grabación de nuevas canciones que verán la luz en 2026, un proyecto que marcará una nueva etapa en su carrera profesional.

El público interesado en asistir a alguno de sus conciertos o seguir de cerca sus próximos lanzamientos puede hacerlo a través de su perfil de Instagram @soysorayasanchez, donde comparte todas sus novedades.

La voz de Soraya Sánchez, profundamente andaluza y cargada de elegancia, se reafirma una vez más como una de las más personales del panorama musical actual.