David Morales estrena 'Navidad sin fronteras' en Gibraltar, un espectáculo flamenco de unión con La Línea

La Navidad llega este año con un mensaje de unión, cultura y tradición compartida entre La Línea y Gibraltar gracias al nuevo espectáculo del prestigioso bailaor flamenco David Morales Navidad Sin Fronteras. La cita tendrá lugar el 17 de diciembre en el John Mackintosh Hall de Gibraltar a las 18:00.

Navidad Sin Fronteras nace como una apuesta artística que invita a mirar la frontera entre La Línea de la Concepción y Gibraltar desde una nueva perspectiva. "Más que una separación, el espectáculo propone convertir ese límite en un espacio simbólico de encuentro, donde las identidades dialogan y conviven a través del arte", explica la organización del espectáculo.

Morales, con una trayectoria internacional consolidada y un estilo que combina tradición flamenca y sensibilidad contemporánea, retoma el espíritu íntimo de su aclamado espectáculo Nuestra Navidad para ampliarlo hacia un enfoque más social y humano. En esta nueva propuesta, lo fronterizo se transforma en un puente cultural, reforzado por las vivencias compartidas entre dos comunidades que se miran a diario, se influyen mutuamente y celebran juntas.

Música, tradición y sentimiento en un formato renovado

El espectáculo incluirá una selección de villancicos aflamencados, piezas de música de ida y vuelta y temas que evocan la memoria festiva tanto linense como gibraltareña. Con el flamenco como hilo conductor, el montaje combina cante, música y baile para ofrecer una experiencia cargada de emoción, intimidad y espíritu navideño.

Los elementos visuales y escénicos estarán inspirados en los dos lados de la Verja, creando un ambiente en el que el público podrá reconocerse, conectar con su historia común y compartir un momento de celebración colectiva. En el escenario, Morales se rodeará de un elenco de artistas que —al igual que él— entienden la Navidad como un tiempo para abrazarse con el alma.

Una celebración para todos

Más allá de lo artístico, Navidad Sin Fronteras es también una invitación a celebrar la convivencia entre dos pueblos que, pese a sus diferencias administrativas y políticas, mantienen vínculos estrechos en lo cotidiano: familias que viven a ambos lados, trabajadores transfronterizos, tradiciones paralelas y una sensibilidad cultural compartida.

“La Navidad nos llama con su ritmo y su alegría. Este espectáculo es un recordatorio de que, más allá de cualquier límite geográfico, somos comunidades que se necesitan, se entienden y celebran juntas. Es tiempo de unirnos y de vivir la Navidad con el corazón abierto”, defiende Morales.

El evento cuenta con el apoyo de Gibraltar Cultural Services y la producción de Duendeando Producciones, que continúan apostando por proyectos que fomentan la riqueza cultural de la zona y fortalecen los lazos entre ambas poblaciones.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma BuyTickets.gi al precio de 25 libras.