Este vecino de La Línea explica con datos por qué su ciudad no es como la pintan

Desde hace algunos años el municipio de La Línea de la Concepción está rodeado de ciertos emblemas muy alejados de su realidad. Es por ello que una voz local desafía los estereotipos que han definido injustamente a esta ciudad del Campo de Gibraltar como un lugar inseguro. Con declaraciones contundentes, el creador de contenido Santi Sabariego, al frente de la cuenta de Instagram @antropizarte, ha cuestionado la narrativa establecida sobre esta ciudad que es su casa, desmintiendo la percepción de que La Línea es un municipio peligroso.

Cuando Sabariego comenta de dónde es, la respuesta que recibe siempre es la misma: Uh, de La Línea. Tenéis buena droga allí, ¿eh? ¿No te da miedo vivir allí? Así comienza su testimonio, reflejando las reacciones comunes que enfrentan los residentes al mencionar su lugar de origen. Sin embargo, para este ciudadano, tales juicios infundados no hacen justicia a la vida en su municipio.

Con una claridad meticulosa se adentra en los datos, y La Línea no aparece entre las ciudades con mayor número de infracciones penales en España en 2024 ni en muchas otras estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior relacionadas con delincuencia o criminalidad. "Es más, no es solo que La Línea no esté entre las ciudades más peligrosas de España, sino que su tasa de criminalidad es inferior a la media nacional, la media de Andalucía y la media de la provincia de Cádiz", continúa, desmontando la percepción generalizada.

El vecino linense también apunta hacia la construcción de un relato mediático sesgado, criticando el enfoque superficial y desprovisto de rigor de muchos medios de comunicación. "El problema radica en el rol mediático que se ha asignado a La Línea, a través de la repetitiva difusión de información tendenciosa", explica, señalando cómo la ciudad ha sido etiquetada de manera injusta para atraer audiencia.

Además, destaca las causas subyacentes de los problemas socioeconómicos de la ciudad, atribuyéndolos al abandono institucional y a políticas estatales desfavorables que han perpetuado desigualdades. "Es mucho más fácil construir todo este relato en torno a una ciudad vulnerable como la línea que en torno a otra; como si los mayores delincuentes de este país no vistieran con traje y corbata y vivieran en urbanizaciones de lujo", afirma.

Finalmente, Sabariego dice segura que se siente muy orgulloso de ser de La Línea, cosa que demuestra esta publicación y la investigación que ha llevado a cabo para dar una versión muy diferente de la imagen sensacionalista y muy alejada de la realidad, que se tiene de esta ciudad de la provincia de Cádiz. La Línea llegó este año a Fitur como "La ciudad más rica de España", y su aire es el segundo mejor de Andalucía después de San Fernando según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Los datos lo dicen todo, y La Línea es reconocida de forma más fidedigna por su buen ambiente y su gastronomía que por otras cuestiones, solo hay que visitarla para darse cuenta.