Tres rincones para saborear almejas en la bahía de Algeciras

La bahía de Algeciras guarda entre sus costas no solo paisajes y tradiciones, sino también sabores que atrapan a quien la visita. Entre ellos, las almejas y coquinas se han convertido en un clásico imprescindible para locales y turistas que visitan el Campo de Gibraltar. Hoy proponemos tres paradas obligatorias para los amantes de este manjar marino.

El Cartucho (Algeciras, 4,2 estrellas)

Situado en el paseo de Getares en Algeciras, este restaurante es sinónimo de frescura y tradición. Sus almejas al ajillo y a la marinera son la gran atracción, aunque quienes lo visitan destacan también las coquinas. A veces sorprenden con una propuesta fuera de carta: unas almejas con salsa casera que ya se han ganado fama propia.

“Maravilloso lugar para comer un buen pescado, las almejas a la marinera espectaculares, el trato de 10. Volveremos”, comenta uno de los comensales. Otro visitante resume la experiencia con entusiasmo: “Buen servicio, muy limpio todo, buenos precios y sobre todo me quedo con la calidad del producto que ofrecen, de excelente calidad”.

Chiringuito El Garito (Palmones, Los Barrios, 4,2 estrellas)

Justo en la desembocadura del río Palmones (Los Barrios) y con unas vistas que invitan a relajarse, El Garito combina el ambiente marinero con platos frescos que hacen honor a su entorno. Sus almejas y coquinas al ajillo son un clásico que se disfruta con los pies casi en la arena.

“Espectacular y recomendable 100%. Hicieron de nuestro almuerzo una experiencia”, relata un cliente. Otro apunta: “Las coquinas al ajillo de lo mejorcito, buenísimas. Para tapear también está muy bien”. Y no faltan quienes destacan la atención del personal: “Los camareros super amables, la cerveza muy fresquita en cubitera y las vistas una pasada”.

Restaurante La Luna (La Línea, 4,1 estrellas)

Con una ubicación privilegiada frente a la costa de La Línea, La Luna ofrece una carta variada donde no faltan las chirlas al ajillo, que compiten en protagonismo con pescados frescos y carnes a la brasa. La calidad del producto se suma a un servicio atento y a una decoración que conquista a primera vista.

“Excelente servicio y buena relación calidad-precio. A destacar las chirlas y los langostinos al ajillo”, señala un cliente satisfecho. Otro recuerda: “Pedimos chirlas al ajillo, espeto de sardinas y calamar espetado. Todo de primera y productos frescos”.

Tres propuestas, tres estilos, pero un mismo denominador común: la pasión por el mar y el sabor auténtico de la bahía.