Dónde saborear ortiguillas en el Campo de Gibraltar: un manjar con sabor a mar

Las ortiguillas fritas forman parte del patrimonio gastronómico de la provincia de Cádiz. Este producto, tan difícil de definir como irresistible al paladar, es en realidad una anémona marina que habita en rocas y arrecifes, pariente cercana de las medusas y de textura viscosa, que sorprende a quienes se acercan por primera vez a probarla. Lo que parecen hojas son, en realidad, tentáculos, y su sabor intenso a mar convierte cada bocado en una experiencia única.

Su consumo se remonta a los años de la posguerra española, cuando las familias de la costa buscaron alternativas de subsistencia en el mar. Desde entonces, las ortiguillas pasaron de recurso de necesidad a manjar reconocido en toda la provincia. Se disfrutan principalmente fritas, enharinadas y cocinadas en aceite de oliva, aunque también se preparan en revueltos y otras recetas marineras.

En el Campo de Gibraltar no faltan locales donde degustarlas. Estas son algunas paradas imprescindibles:

Tarifa: La Palmera

Ubicado en la calle Sancho IV el Bravo en Tarifa, este restaurante presume de ortiguillas fritas como una de sus señas de identidad. Su receta tradicional y su ubicación en pleno corazón tarifeño lo convierten en parada obligada.

Algeciras: Bar Pepe Troya

En la plazoleta de San Isidro en Algeciras, este histórico local nacido en 1951 como ultramarinos es hoy un referente del pescaíto frito. Con productos de los mejores caladeros, Pepe Troya combina tradición y frescura. Cómo no, las ortiguillas son uno de sus manjares.

Los Barrios: Restaurante Willy 1975

En Palmones (Los Barrios), a pie de la avenida Andalucía, se encuentra uno de los templos del buen comer en la comarca. Su carta variada y su experiencia lo han convertido en punto de encuentro de los amantes del marisco y del pescado. En su blog, incluso encontrarás más información sobre este plato.

San Roque: Bar de Tapas Don Benito

En la plaza de Armas de San Roque, este bar ofrece un entorno encantador —con un patio andaluz que invita a la tertulia— y tapas irresistibles. Entre ellas, cómo no, unas ortiguillas que incluso han conquistado a la cantante Ana Guerra.

La Línea: Bar Freiduría Jardines

Situado en la calle Jardines en La Línea, este establecimiento es un clásico de la cocina española. Su carta, variada y fiel a la tradición, incluye también las ortiguillas, que no podían faltar entre sus especialidades.

Así, entre calles con historia, plazas con encanto y el inconfundible olor a mar, las ortiguillas se consolidan como uno de los sabores más auténticos del Campo de Gibraltar. Un plato que habla de tradición, identidad y del eterno vínculo entre la tierra y el mar de Cádiz.