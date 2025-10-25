Tres platos de pasta que no puedes perderte en Tarifa por el Día Mundial de la Pasta

En Tarifa, el viento no es lo único que enamora. La gastronomía italiana también tiene su rincón en esta ciudad gaditana, y en el Día Mundial de la Pasta (25 de octubre), te proponemos tres lugares donde disfrutar de auténticos manjares con acento mediterráneo.

La Furgo Tarifa

Con una valoración de 4,7 estrellas en Google, La Furgo Tarifa se encuentra en el grupo Cardenal Cisneros, junto a la avenida Fuerzas Armadas. Entre sus propuestas más originales destaca la pasta pesto e tartar de atún, una combinación que roza la perfección entre el sabor del mar y los matices herbáceos del pesto.

Desde su web lo definen así: “Este plato de pasta es una sorprendente fusión de sabores únicos. Un exquisito pesto de habas, pistachos y albahaca, combinado con la intensidad del pecorino romano DOP y el grana padano DOP. Acompañado de un tartar de atún rojo marinado en naranja, realzado con ajo negro de Cuenca y un toque de pimienta de Timur. ¡Simplemente irresistible!”.

Un plato tan sofisticado como delicioso, por 18 euros.

Osteria de Sole

En la carretera nacional 340, km 80, junto a la playa de Los Lances, Osteria del Sole (4,3 estrellas) es un trozo de Italia en la costa tarifeña. Su pasta fresca, elaborada artesanalmente, convierte cada bocado en un viaje al sur de Italia.

Entre sus imprescindibles, el Orecchiette “alla Pugliese”: “Plato típico de la Puglia, con pasta fresca, mix de tomate cherry de la huerta, burrata pugliese DOP y albahaca”.

Una receta que resume la frescura del Mediterráneo y la tradición italiana por 18 euros.

La Trattoria Tarifa

Ubicada en el Paseo de la Alameda, La Trattoria Tarifa (4,2 estrellas) es conocida por sus pizzas, pero sus pastas también conquistan a los amantes de la cocina italiana.

Una de sus mejores opciones es el Fusilli al ferretto con san Marzano DOP e Cacioricotta, descrito así en su carta: “Fusilli con tomates san Marzano DOP, guindilla, alcaparras, aceitunas negras y cacioricotta”.

Un plato con carácter, intenso y reconfortante, por 11,50 euros.