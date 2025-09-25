Ocio
La tradición jimenata en un bocado: el piñonate

Un dulce centenario de Jimena de la Frontera que conquista paladares en panaderías, pastelerías y hogares

Piñonate
Piñonate / Cosas de comé
G.M.

Jimena, 25 de septiembre 2025 - 16:00

El piñonate es el dulce por excelencia de Jimena de la Frontera. Su origen se remonta a siglos atrás y, aunque en sus inicios fue una receta casera reservada para ocasiones especiales como la Navidad, hoy forma parte de la identidad gastronómica del municipio. Este manjar, elaborado a base de miel, especias y masa frita, representa la tradición repostera de la zona y ha logrado traspasar fronteras, apareciendo incluso en publicaciones internacionales.

Aunque la elaboración en casa sigue siendo una costumbre arraigada, el piñonate también se puede disfrutar a diario en los hornos y confiterías del municipio. Panadería Riquelme y Pastelería Troyano son dos de los lugares imprescindibles para adquirirlo, con su característico sabor y aroma. Además, Piñonate Sarrias se ha convertido en embajador de esta tradición jimenata, ofreciendo envíos a domicilio a toda España para quienes no puedan acercarse hasta Jimena.

Para los más atrevidos que quieran llevar la tradición a su cocina, existe una receta que conserva toda la esencia del piñonate clásico. Según el blog gastronómico Cosas de comé, así se prepara este dulce de siempre:

Receta tradicional del Piñonate de Jimena

Ingredientes

  • Huevos
  • Aceite de girasol
  • Aguardiente
  • Harina
  • Miel
  • Canela molida
  • Clavos
  • Matalahúva
  • Naranja
  • Grajeas de chocolate
  • Almendras

Elaboración

Para las medidas de esta receta, se debe romper un huevo solo por la punta para poder tomar esa medida de referencia.

En un bol amplio se baten 3 huevos. Añadir una medida de aceite de girasol y una medida de aguardiente. Mezclar.

Incorporar harina poco a poco hasta conseguir una masa homogénea y lisa. Esta se parte en porciones a la que se le da una forma de fideos gruesos.

Se vuelca la miel sobre la masa frita y cortada.

Calentar aceite de girasol en una sartén amplia y freír las porciones de masa. Se parten los piñonates en trocitos en caliente.

Verter miel en otra sartén amplia y calentarla sin dejar de remover. Sobre los piñonates, se espolvorea canela, clavos, matalahúva, un poco de harina y ralladura de naranja.

Se echa toda la miel caliente sobre los piñonates mientras se remueve sin pausa.

Mojar con agua un molde de madera cuadrado y rellenar con los piñonates. Se prensa con ayuda de martillo de madera o un mortero.

Pintar con un poco de miel y decorar al gusto.

El resultado es un bocado intenso, dulce y especiado que no solo endulza la mesa, sino que mantiene viva una de las tradiciones más queridas de Jimena.

