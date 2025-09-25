La tradición jimenata en un bocado: el piñonate

El piñonate es el dulce por excelencia de Jimena de la Frontera. Su origen se remonta a siglos atrás y, aunque en sus inicios fue una receta casera reservada para ocasiones especiales como la Navidad, hoy forma parte de la identidad gastronómica del municipio. Este manjar, elaborado a base de miel, especias y masa frita, representa la tradición repostera de la zona y ha logrado traspasar fronteras, apareciendo incluso en publicaciones internacionales.

Aunque la elaboración en casa sigue siendo una costumbre arraigada, el piñonate también se puede disfrutar a diario en los hornos y confiterías del municipio. Panadería Riquelme y Pastelería Troyano son dos de los lugares imprescindibles para adquirirlo, con su característico sabor y aroma. Además, Piñonate Sarrias se ha convertido en embajador de esta tradición jimenata, ofreciendo envíos a domicilio a toda España para quienes no puedan acercarse hasta Jimena.

Para los más atrevidos que quieran llevar la tradición a su cocina, existe una receta que conserva toda la esencia del piñonate clásico. Según el blog gastronómico Cosas de comé, así se prepara este dulce de siempre:

Receta tradicional del Piñonate de Jimena

Ingredientes

Huevos

Aceite de girasol

Aguardiente

Harina

Miel

Canela molida

Clavos

Matalahúva

Naranja

Grajeas de chocolate

Almendras

Elaboración

Para las medidas de esta receta, se debe romper un huevo solo por la punta para poder tomar esa medida de referencia.

En un bol amplio se baten 3 huevos. Añadir una medida de aceite de girasol y una medida de aguardiente. Mezclar.

Incorporar harina poco a poco hasta conseguir una masa homogénea y lisa. Esta se parte en porciones a la que se le da una forma de fideos gruesos.

Se vuelca la miel sobre la masa frita y cortada.

Calentar aceite de girasol en una sartén amplia y freír las porciones de masa. Se parten los piñonates en trocitos en caliente.

Verter miel en otra sartén amplia y calentarla sin dejar de remover. Sobre los piñonates, se espolvorea canela, clavos, matalahúva, un poco de harina y ralladura de naranja.

Se echa toda la miel caliente sobre los piñonates mientras se remueve sin pausa.

Mojar con agua un molde de madera cuadrado y rellenar con los piñonates. Se prensa con ayuda de martillo de madera o un mortero.

Pintar con un poco de miel y decorar al gusto.

El resultado es un bocado intenso, dulce y especiado que no solo endulza la mesa, sino que mantiene viva una de las tradiciones más queridas de Jimena.