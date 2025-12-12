Tomatito, protagonista de la gala 'Celebrando a Paco' del próximo día 20 en Algeciras

El guitarrista flamenco José Fernández Torres Tomatito protagonizará la segunda edición de la gala Celebrando a Paco que se celebrará en Algeciras el próximo sábado, 20 de diciembre, para homenajear al hijo más ilustre de la ciudad, a Paco de Lucía. El concierto tendrá lugar en el Teatro Florida (19:00) con entrada gratuita.

Tomatito estará acompañado en el escenario por su hijo José del Tomate, además de Morenito de Illora y Kiki Cortinas al cante, así como de Joni Cortés a la percusión. El concierto se celebrará de la mano de la Junta De Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, y del Ayuntamiento de Algeciras con la colaboración de la Fundación Paco de Lucía para conmemorar el que hubiera sido el 78 cumpleaños del guitarrista. Además, el recital se enmarca en la programación municipal con motivo del 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Las entradas se podrán retirar a partir de las 10:00 del miércoles 17 en el Edificio Guillermo Pérez Villalta. La concejal de Cultura, Pilar Pintor, resaltó en la presentación del evento que se trata de una cita muy especial. "Podremos disfrutar de la música, sentir el flamenco y celebrar juntos el legado de Paco de Lucía”, comentó.

El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, destacó la implicación del Ejecutivo andaluz y de la Consejería de Cultura y Deporte con Algeciras. Ros agradeció al Ayuntamiento su colaboración para que los campogibraltareños puedan disfrutar de esta cita musical con un artista que se ha convertido en una figura máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca.

"Es un honor presentar esta gala que es una cita cultural imprescindible para nuestra ciudad y un símbolo más de nuestro compromiso con esa ‘Algeciras, Ciudad Flamenca’, que se refuerza con la puesta en marcha del Centro de Interpretación Paco de Lucía, el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, la Palma de Plata, así como la amplia programación anual de actividades relacionadas con este arte”, comentó Landaluce.

José Fernández Torres, conocido como Tomatito, es un guitarrista flamenco nacido en Almería en 1958. Se hizo famoso por acompañar a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de su vida, formando una de las parejas más icónicas del flamenco. Tras la muerte de Camarón, desarrolló una exitosa carrera como solista, colaborando con artistas internacionales y ganando reconocimiento por su habilidad y su influencia en el género.