Dos templos del sushi que conquistan Algeciras

El sushi se ha convertido en uno de los reclamos gastronómicos más potentes en Algeciras, y dos nombres destacan por encima del resto: Hanami Sushi y Jumar Sushikoto. Ambos locales, con puntuaciones cercanas a las cinco estrellas en Google, han logrado enamorar tanto a vecinos como a visitantes gracias a su frescura, autenticidad y trato cercano.

Situado en la calle Sindicalista Luis Cobos, junto al Hotel Garrido, Hanami Sushi ostenta un 4,9 de valoración y suele mostrar colas en su entrada, reflejo de su éxito entre los algecireños. Su fórmula es clara: producto fresco, precios ajustados y una atención familiar.

Comida de Hanami Sushi. / David Senda en Google

“Sitio de 10! La bandeja de sushi estaba espectacular. Buenísimos precios. Por 12 euros comes sushi. Muy recomendable. Dos personas muy amables”, señala un cliente. Otro destaca que “la comida está buenísima, hecha en el mismo momento y cuidada al máximo, sus productos son frescos. Volveremos a repetir mientras estemos por aquí”.

No faltan elogios al trato de sus dueños, “un matrimonio asiático súper majos y adorables”, ni a la calidad del pescado: “el salmón se deshace en la boca”.

A solo unos minutos, en la calle Ruiz Zorrilla frente a Correos, se encuentra Jumar Sushikoto, con un 4,8 de puntuación. Un pequeño local con encanto japonés que ha sabido conquistar a sus comensales. La limpieza, la atención y la frescura de los platos son los aspectos más valorados.

“La calidad y la amabilidad, y sobre todo la higiene, destaca muchísimo en este local. Jumar, el mejor sushi de Algeciras entera”, escribe un cliente fiel. Otro resume la experiencia como “un servicio excepcional y sushi fresco con un sabor espectacular”.

El cocinero de Jumar Sushikioto trabajando. / Jumar Sushikoto

En este restaurante, el show también forma parte de la visita: “el cocinero prepara el sushi casi delante de los clientes, algo que gusta y llama la atención”, señala otro comensal, que recomienda especialmente “el sushi con tempura de langostinos”.

La competencia entre ambos locales no hace sino enriquecer la oferta gastronómica de la ciudad. Mientras Hanami apuesta por el formato takeaway y precios imbatibles —con bandejas desde menos de 15 euros—, Jumar ofrece un ambiente más íntimo y artesanal, en el que el cliente puede ver cómo se elabora cada pieza.

Con sus estilos diferentes pero una calidad incuestionable, Hanami Sushi y Jumar Sushikoto se consolidan como paradas obligatorias para los amantes de la cocina japonesa en el Campo de Gibraltar.