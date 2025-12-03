Tarifa enciende la magia: horario, música y sorpresas del gran alumbrado de Navidad

Tarifa ya luce el inconfundible pulso de la Navidad. Los operarios municipales trabajan a contrarreloj en la instalación del alumbrado festivo tanto en el casco urbano como en las zonas rurales. El objetivo: evitar contratiempos y llegar con todo listo al inicio de una de las épocas más esperadas del año.

La gran cita será el 5 de diciembre, cuando a las 20:00 La Calzada se convierta en el epicentro de la celebración con el encendido oficial del alumbrado navideño, un acto pensado para disfrutar en familia y que marcará el arranque del puente y de la campaña navideña en la localidad.

Pero la fiesta comenzará mucho antes. Desde las 17:00, la tradicional zambomba animará las calles gracias a la colaboración de los empresarios de la zona. Este año, el ritmo y el calor flamenco vendrán de la mano del grupo Son D’Santiago, procedente de Jerez de la Frontera, que traerá a Tarifa la esencia más pura del villancico flamenco y la convivencia prenavideña.

La tarde se completará con propuestas culturales para todos los públicos, como la programación del otoño en el Teatro Alameda o la apertura de la muestra de Música Antigua en la iglesia de Santa María, que se extenderá hasta el 8 de diciembre.

Programación del puente de diciembre

5 de diciembre

Muestra de Música Antigua (Iglesia de Santa María, del 4 al 8 de diciembre)

(Iglesia de Santa María, del 4 al 8 de diciembre) Zambomba “Son D’Santiago” (La Calzada, 17:30)

(La Calzada, 17:30) Otoño Cultural: Cabaret (Teatro Alameda, 20:0 )

(Teatro Alameda, 20:0 ) Encendido del Alumbrado de Navidad (La Calzada, 20:00)

6 de diciembre

Zambomba en Facinas (14:00)

(14:00) Zambomba en Restaurante El Rancho (18:00)

(18:00) Zambomba Escuela de Flamenco “Rocío Díaz” (Hogar del Pensionista, 18:00)

(Hogar del Pensionista, 18:00) Zambomba y Buñolada Navideña (El Almarchal, 20:00)

(El Almarchal, 20:00) Taller de Decoración (La Zarzuela)

(La Zarzuela) Exposición de Dioramas (Círcel Real)

(Círcel Real) Champions League “Atún Oro Rojo” (Mercado de Abastos, 20:00)

7 de diciembre