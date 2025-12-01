'La Tarifeña' conquista la Guía Repsol: la única pastelería del Campo de Gibraltar con Solete de Navidad

La Navidad ya tiene su mapa dulce oficial. La Guía Repsol acaba de presentar más de 300 Soletes de Navidad repartidos por prácticamente todas las provincias españolas, 56 de ellos en Andalucía. Y en el Campo de Gibraltar solo hay uno: la pastelería 'La Tarifeña' de Tarifa, un negocio familiar que lleva endulzando la comarca desde comienzos del siglo XX y que se ha convertido en guardián de una de las tradiciones reposteras más singulares del sur peninsular.

Esta selección especial de restaurantes, bares, vinotecas, cafeterías y hornos destaca por crear ese ambiente que se vuelve mágico en los días clave de diciembre y enero, y por elaborar los mejores dulces navideños de cada rincón del país.

Un tesoro familiar desde 1956

"En La Tarifeña somos una pastelería familiar desde primeros de siglo pero en manos de nuestra familia desde 1956. Nuestro objetivo es mantener la tradición, las recetas originales y el gusto por las cosas en condiciones y con los ingredientes de toda la vida", explican desde este emblemático establecimiento tarifeño que ahora luce con orgullo su Solete de Navidad.

La especialidad que ha llevado a La Tarifeña a este reconocimiento son las cajillas de Tarifa, un dulce que cruza los siglos y se cuela en cada rincón del pueblo gaditano. José Antonio Bernal, heredero de un linaje de reposteros y actual propietario, lo resume con orgullo: "No se puede despedir el año y dar la bienvenida al siguiente sin nuestra cajilla, un manjar que fusiona pasado y presente de manera excepcional".

Detrás de cada cajilla hay tres días de dedicación artesanal. La receta, resguardada como un tesoro familiar, comienza con una base crujiente de galleta de trigo sin refinar, sobre la que descansa una generosa capa de pasta de almendra de la Sierra de Ronda. Todo se corona con un delicado glaseado de azúcar, cuya blancura evoca la espuma del mar que acaricia las playas tarifeñas.

Durante estas fechas, la demanda es tal que el obrador llega a vender hasta 1.000 cajillas diarias, tanto a lugareños como a visitantes de todo el mundo que las descubren también a través de sus ventas online.

Ocho Soletes de Navidad en la provincia

El Guía Repsol ha reconocido en total ocho establecimientos en la provincia de Cádiz con el distintivo Solete de Navidad: el monasterio de San Cristóbal y Santa Rita y Sobrina de las Trejas, en Medina-Sidonia; El Ángelus y La Guapa, en Cádiz; La Tarifeña, en Tarifa; La Cremita, en Chiclana de la Frontera; La Rosa de Oro, en Jerez de la Frontera, y La Rondeña, en Sanlúcar de Barrameda.

La geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales. Desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas. No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes, para probar sitios nuevos con el sello Solete.