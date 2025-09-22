Tarifa despide el verano con el Endless Summer 2025
La céntrica calle Batalla del Salado se convertirá en epicentro festivo los días 4 y 5 de octubre con descuentos, actividades y ambiente comunitario
Tarifa se prepara para despedir la temporada estival con una de sus citas más esperadas: el Endless Summer Tarifa 2025, que se celebrará los próximos 4 y 5 de octubre en la calle Batalla del Salado. Este evento, convertido ya en tradición, promete llenar de vida el centro de la ciudad con un ambiente festivo que combina comercio, música y convivencia.
Durante dos jornadas, los comercios locales ofrecerán descuentos y promociones exclusivas, convirtiendo la arteria comercial más emblemática de Tarifa en un gran escaparate al aire libre. La cita no solo invita a aprovechar oportunidades de compra, sino también a pasear por un espacio que reunirá a vecinos y visitantes en un entorno dinámico y alegre.
El Endless Summer se ha consolidado como una de las grandes celebraciones del calendario comercial tarifeño, mercando el cierre del verano y dando la bienvenida al otoño. Con música, actividades y gran ambiente, el evento no solo potencia la oferta turística y de ocio, sino que también fortalece el tejido empresarial de la ciudad.
Con cada edición, Tarifa reafirma su capacidad para unir tradición y modernidad en un encuentro que, más allá de las compras, se convierte en un reflejo del espíritu tarifeño que caracteriza a esta localidad del Campo de Gibraltar.
