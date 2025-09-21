El estrecho de Gibraltar ha vuelto a ofrecer un espectáculo natural único: el paso de más de mil cigüeñas blancas en su ruta migratoria hacia África. El avistamiento fue registrado desde el Observatorio de Cazalla, en Tarifa, por voluntarios que participan en el censo coordinado por el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN), en un vídeo compartido por la cuenta de X Amigas das Cegoñas.

El fenómeno se enmarca dentro de la migración otoñal, que tiene lugar entre finales de agosto y principios de noviembre, cuando decenas de miles de aves planeadoras aprovechan los vientos y las corrientes térmicas para cruzar los apenas 14 kilómetros que separan Europa de África para escapar del invierno europeo y dirigirse a zonas más cálidas como el Sahel o África subsahariana. El Estrecho es uno de los principales corredores migratorios del planeta, con especial protagonismo de especies como cigüeñas, buitres leonados, milanos, águilas y abejeros europeos.

Según los responsables del censo, la observación de grandes concentraciones de cigüeñas supone un indicador clave sobre el estado de conservación de estas aves y de sus rutas migratorias. La labor de voluntariado en puntos estratégicos como el de Cazalla no solo permite recopilar datos científicos, sino que también sensibiliza a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los hábitats que estas aves necesitan en sus viajes entre continentes.

La jornada dejó imágenes impresionantes de bandos de más de un millar de ejemplares atravesando el cielo de Tarifa en dirección sur. Para los voluntarios, se trató de una experiencia “inolvidable”, que confirma una vez más el papel del Estrecho de Gibraltar como ventana privilegiada a la migración de las aves.