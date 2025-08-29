Talleres infantiles de Biología Marina en La Línea: una ventana al mar para los más pequeños

La Casa de la Cultura de La Línea volverá a convertirse en un espacio de exploración marina a partir del 6 de octubre, gracias a los talleres infantiles de Biología Marina organizados por Ecolocaliza en colaboración con las delegaciones municipales de Cultura y Medio Ambiente, que dirige la concejal Raquel Ñeco.

Orientados a niños y niñas de entre 3 y 12 años, los talleres se desarrollarán hasta junio de 2026 en sesiones semanales de lunes a jueves, en función del nivel educativo. En el caso de Infantil, las clases se impartirán los martes de 16.30 a 18.00 o los miércoles de 18.00 a 19.30, pudiendo elegir turno. Además, cada trimestre se completará la experiencia con una salida al exterior.

La metodología será completamente práctica: manualidades, juegos, experimentos y dinámicas en equipo para descubrir el fascinante mundo de los delfines, ballenas, invertebrados y algas. Todo ello con un doble objetivo: fomentar el aprendizaje científico y transmitir valores de respeto y protección hacia el medio marino.

“Queremos que los más pequeños comprendan la importancia de cuidar el mar, no solo conociendo a sus habitantes, sino también entendiendo las amenazas que los afectan y cómo podemos contribuir a frenarlas”, señalan desde la organización.

Las personas interesadas en inscribir a sus hijos pueden obtener más información a través del correo electrónico info@ecolocaliza.com o llamando al teléfono 653 427 499.