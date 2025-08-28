Unos delfines se divierten nadando en la Bahía de Algeciras
Un grupo de estos cetáceos se deja ver saltando entre las olas durante la noche
"Mira los dolphins": la llanita que ha conquistado TikTok con el ataque de unos delfines a un banco de peces en Gibraltar
Un vecino de Algeciras ha grabado a un grupo de al menos cinco delfines nadando y saltando entre las olas durante la noche. La escena, captada desde un barco, muestra la belleza y vitalidad de estos animales que, en ocasiones, se dejan ver muy cerca de la costa. Un espectáculo natural que ha convertido la oscuridad de la bahía en un escenario mágico, con las luces del Peñón de fondo.