Un vecino de Algeciras ha grabado a un grupo de al menos cinco delfines nadando y saltando entre las olas durante la noche. La escena, captada desde un barco, muestra la belleza y vitalidad de estos animales que, en ocasiones, se dejan ver muy cerca de la costa. Un espectáculo natural que ha convertido la oscuridad de la bahía en un escenario mágico, con las luces del Peñón de fondo.