El sistema Braille cumple 200 años: una conferencia en Algeciras celebra su legado

El próximo viernes 24 de octubre, a las 12:00, el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras abrirá sus puertas para conmemorar los 200 años del sistema Braille, un método de lectura y escritura que cambió para siempre la forma en que las personas con discapacidad visual acceden al conocimiento y la cultura.

La conferencia estará a cargo de Juan Antonio Simancas, afiliado y usuario del sistema, quien ofrecerá una visión cercana sobre su historia, evolución y relevancia en la vida cotidiana. Durante el encuentro, se pondrá en valor la importancia del Braille como herramienta de autonomía e inclusión social.

Creado por Louis Braille en 1825, este sistema se basa en una combinación de seis puntos en relieve que, mediante distintas configuraciones, representan letras, números y símbolos. Su sencillez y eficacia lo han convertido en un lenguaje universal que trasciende fronteras y continúa siendo fundamental en la educación y comunicación de millones de personas ciegas en todo el mundo.