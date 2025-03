Si te interesa la aromaterapia este taller es la excusa perfecta para conocer este bonito pueblo de Cádiz

El uso de aceites esenciales ha acompañado a la humanidad durante siglos como una herramienta para el bienestar físico y emocional. Si alguna vez has querido aprender a utilizarlos de manera segura y efectiva, este taller es una oportunidad perfecta para iniciarte en la aromaterapia terapéutica.

El próximo viernes 14 de marzo, en un entorno acogedor como el restaurante La Estación, en San Pablo de Buceite, en Jimena, hay un taller preparado en el que se podrán explorar los principios fundamentales de la aromaterapia y cómo integrarlos en la vida diaria.

¿Qué Aprenderás?

Este taller te brindará conocimientos esenciales sobre el uso de los aceites esenciales y su aplicación para mejorar el equilibrio físico y emocional. Durante la sesión se abordarán los siguientes temas:

Introducción a la aromaterapia: qué es y cómo ha sido utilizada a lo largo de la historia.

Métodos de uso seguro: inhalación, aplicación tópica y otras formas de administración.

Propiedades y beneficios de los aceites esenciales más utilizados.

Recomendaciones prácticas para incorporar la aromaterapia en tu rutina diaria.

Se entregarán apuntes con la información clave para que se pueda seguir explorando el tema después del taller.

Detalles del Taller

Fecha: Viernes 14 de marzo

Viernes 14 de marzo Horario: 17:00 a 19:00

17:00 a 19:00 Lugar: Restaurante La Estación, San Pablo de Buceite

Restaurante La Estación, San Pablo de Buceite Precio: 30 €

Las plazas son limitadas, por lo que es recomendable reservar con antelación. Para inscribirte, puedes contactar por mensaje directo o al número de WhatsApp 635217454. Los asistentes al taller recibirán acceso a descuentos exclusivos en aceites esenciales de La Raíz, una tienda ecológica especializada en productos naturales de alta calidad.

Este taller es ideal tanto para quienes están dando sus primeros pasos en la aromaterapia como para aquellos que desean profundizar en el uso consciente de los aceites esenciales. No solo aprenderás sobre sus propiedades, sino también sobre cómo aplicarlos de manera práctica para mejorar tu bienestar y el de tu familia. Si conoces a alguien que pueda estar interesado, no dudes en compartir esta información. No te lo pienses y apúntate a una experiencia enriquecedora y transformadora.