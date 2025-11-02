Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 3 al 9 de noviembre
La comarca se llena de actividades que van desde los descuentos en el cine hasta conciertos por todo lo alto
Seis bares, diez días y un premio de 60 euros: arranca la batalla de tapas más esperada de Castellar
Conciertos, teatro, cine, arte, jornadas y actividades para todos los públicos llenan la comarca del lunes 3 al domingo 9 de noviembre. Consulta aquí la programación completa del Campo de Gibraltar, una agenda en continua actualización para que no te pierdas ninguno de los planes culturales y de ocio.
Lunes 3 de noviembre
- 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros en todas las salas adheridas.
Martes 4 de noviembre
- 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
- 20:00 – Teatro de La Velada, La Línea: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Marta Zabaleta.
- 20:00 – Sala Quimera, Palacio de Los Gobernadores, San Roque: Ciclo de cine clásico: Tener y no tener, de Howard Hawks.
- 20:00 – Teatro Paseo de la Velada, La Línea: Concierto de piano a cargo de Marta Zabaleta.
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros.
Miércoles 5 de noviembre
- 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
- 11:00 – Mirador del Estrecho, Tarifa: Taller práctico de fotografía de rapaces con Pako Zufiaur, hasta las 14:00. Inscripciones en observatoriocazalla@aytotarifa.com.
- 18:30 – Little Bay Car Park, Gibraltar: Bonfire Night, hasta las 20:30.
- 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho, coordinadas por José Calvo Poyato.
- Gustavo Bacarisas Gallery, Gibraltar: Gibraltar International Art Exhibition.
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros.
Jueves 6 de noviembre
- 09:30 – Edificio Alcalde Palma, San Roque: IV Jornadas de Biodiversidad.
- 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
- 11:00 – Teatro Paseo de La Velada, La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” – Aula de flamenco infantil y juvenil Los Colores del Flamenco.
- 17:30 – Palacio de Congresos de La Línea: Inauguración del VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con ponencia de Concha Prieto “Las mujeres en las peñas flamencas”.
- A las 20:30, inauguración de la exposición pictórica La Línea Flamenca de Jesús Moreno en el Museo Cruz Herrera.
- 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho.
- 19:00 – Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Alcultura Cinema: Jurado nº 2.
- 20:30 – Casa Leonora, Algeciras: Teatro Susurros del cabaret. Entrada 15 euros (incluye consumición y tapa).
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
- Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros.
Viernes 7 de noviembre
- 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
- 18:00 – Contenedores rojos de la Dársena del Saladillo, Algeciras: Viernes de Letras: Vida y obra de Nélida Piñón, coordina Francisco Herrera.
- 18:30 – Unión Deportiva Linense, La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con conferencia de Paco Vargas sobre Don Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga”. A las 20:00, La mujer en la historia del flamenco con Lourdes Gálvez del Postigo, acompañada por Chelo Soto (cante) y Celio Morales (guitarra).
- 19:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Coloquio flamenco con el cantaor Perico El Pañero y el guitarrista Antonio Carrión.
- 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: IX Jornadas de Novela Histórica, coordinadas por José Luis Corral Lafuente.
- 19:30 – Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: El velatorio, Asociación Marearte.
- 20:00 – Holy Trinity Cathedral, Gibraltar: Festival of Remembrance Concert.
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
- Campo de Gibraltar: Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos.
- Paseo de La Velada, La Línea: Inauguración de la segunda exposición fotográfica al aire libre del artista Edward Linares.
- San Pablo de Buceite, Jimena: III Feria del cultivo del aguacate del Valle del Guadiaro “Avoguadi”.
Sábado 8 de noviembre
- 10:00 – Casa de la Memoria La Sauceda, Jimena: II Encuentro de la Red de Docentes por la Memoria en Andalucía.
- 10:30 – La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con desayuno, visitas guiadas a museos y varias ponencias sobre figuras femeninas del flamenco. A las 14:30, degustación de potajes, y a las 15:30, recital de clausura con Remedios Reyes.
- 11:00 – CAC San Roque: Curso intensivo infantil “El dibujo a través del cómic”, hasta las 14:00. Inscripción en actividades.museos@sanroque.es.
- 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
- 11:30 – Sede de la UIMP, La Línea: IX Jornadas de Novela Histórica.
- 19:00 – La Línea: Concurso Internacional de Pintura Nocturna “La Línea Nocturna”, hasta las 00:00.
- 19:00 – St Michael’s Cave, Gibraltar: Show de comedia Hyperactive, con Russell Kane.
- 20:00 – Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Festival de Jazz con Andalucía Big Band y Deborah J. Carter.
- 21:00 – Teatro Florida, Algeciras: Show Ilusionarte de Jorge Blas.
- 21:00 – Palacio de Congresos de La Línea: Concierto de Javi Medina, dentro del ciclo En La Línea Música.
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
- Campo de Gibraltar: Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos.
Domingo 9 de noviembre
- 09:00 – Explanada de Getares, Algeciras: 25ª Carrera Urbana “Ciudad de Algeciras”.
- 11:00 – Observatorio de la Peña, Tarifa: Encuentro para pintar en la naturaleza, hasta las 14:00. Inscripciones en observatoriocazalla@aytotarifa.com.
- 11:00 – CAC San Roque: Curso intensivo infantil “El dibujo a través del cómic”, hasta las 14:00.
- 12:00 – Teatro Salesianos, Algeciras: Gala musical en homenaje a José María García Nieto.
- 19:00 – Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Festival de Jazz: Entre notas y naipes, de Alicia Tamariz.
- Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
- Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
- Campo de Gibraltar: Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos.
También te puede interesar
Lo último