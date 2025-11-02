Agenda
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 3 al 9 de noviembre

La comarca se llena de actividades que van desde los descuentos en el cine hasta conciertos por todo lo alto

Seis bares, diez días y un premio de 60 euros: arranca la batalla de tapas más esperada de Castellar

Carrera Popular de Algeciras
Carrera Popular de Algeciras / VANESSA PÉREZ
G. M.

Campo de Gibraltar, 02 de noviembre 2025 - 21:30

Conciertos, teatro, cine, arte, jornadas y actividades para todos los públicos llenan la comarca del lunes 3 al domingo 9 de noviembre. Consulta aquí la programación completa del Campo de Gibraltar, una agenda en continua actualización para que no te pierdas ninguno de los planes culturales y de ocio.

Lunes 3 de noviembre

  • 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros en todas las salas adheridas.

Martes 4 de noviembre

  • 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
  • 20:00 – Teatro de La Velada, La Línea: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Marta Zabaleta.
  • 20:00 – Sala Quimera, Palacio de Los Gobernadores, San Roque: Ciclo de cine clásico: Tener y no tener, de Howard Hawks.
  • 20:00 – Teatro Paseo de la Velada, La Línea: Concierto de piano a cargo de Marta Zabaleta.
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros.

Miércoles 5 de noviembre

  • 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
  • 11:00 – Mirador del Estrecho, Tarifa: Taller práctico de fotografía de rapaces con Pako Zufiaur, hasta las 14:00. Inscripciones en observatoriocazalla@aytotarifa.com.
  • 18:30 – Little Bay Car Park, Gibraltar: Bonfire Night, hasta las 20:30.
  • 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho, coordinadas por José Calvo Poyato.
  • Gustavo Bacarisas Gallery, Gibraltar: Gibraltar International Art Exhibition.
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros.

Jueves 6 de noviembre

  • 09:30 – Edificio Alcalde Palma, San Roque: IV Jornadas de Biodiversidad.
  • 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
  • 11:00 – Teatro Paseo de La Velada, La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” – Aula de flamenco infantil y juvenil Los Colores del Flamenco.
  • 17:30 – Palacio de Congresos de La Línea: Inauguración del VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con ponencia de Concha Prieto “Las mujeres en las peñas flamencas”.
  • A las 20:30, inauguración de la exposición pictórica La Línea Flamenca de Jesús Moreno en el Museo Cruz Herrera.
  • 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho.
  • 19:00 – Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Alcultura Cinema: Jurado nº 2.
  • 20:30 – Casa Leonora, Algeciras: Teatro Susurros del cabaret. Entrada 15 euros (incluye consumición y tapa).
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
  • Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros.

Viernes 7 de noviembre

  • 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
  • 18:00 – Contenedores rojos de la Dársena del Saladillo, Algeciras: Viernes de Letras: Vida y obra de Nélida Piñón, coordina Francisco Herrera.
  • 18:30 – Unión Deportiva Linense, La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con conferencia de Paco Vargas sobre Don Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga”. A las 20:00, La mujer en la historia del flamenco con Lourdes Gálvez del Postigo, acompañada por Chelo Soto (cante) y Celio Morales (guitarra).
  • 19:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Coloquio flamenco con el cantaor Perico El Pañero y el guitarrista Antonio Carrión.
  • 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: IX Jornadas de Novela Histórica, coordinadas por José Luis Corral Lafuente.
  • 19:30 – Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: El velatorio, Asociación Marearte.
  • 20:00 – Holy Trinity Cathedral, Gibraltar: Festival of Remembrance Concert.
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
  • Campo de Gibraltar: Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos.
  • Paseo de La Velada, La Línea: Inauguración de la segunda exposición fotográfica al aire libre del artista Edward Linares.
  • San Pablo de Buceite, Jimena: III Feria del cultivo del aguacate del Valle del Guadiaro “Avoguadi”.

Sábado 8 de noviembre

  • 10:00 – Casa de la Memoria La Sauceda, Jimena: II Encuentro de la Red de Docentes por la Memoria en Andalucía.
  • 10:30 – La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con desayuno, visitas guiadas a museos y varias ponencias sobre figuras femeninas del flamenco. A las 14:30, degustación de potajes, y a las 15:30, recital de clausura con Remedios Reyes.
  • 11:00 – CAC San Roque: Curso intensivo infantil “El dibujo a través del cómic”, hasta las 14:00. Inscripción en actividades.museos@sanroque.es.
  • 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.
  • 11:30 – Sede de la UIMP, La Línea: IX Jornadas de Novela Histórica.
  • 19:00 – La Línea: Concurso Internacional de Pintura Nocturna “La Línea Nocturna”, hasta las 00:00.
  • 19:00 – St Michael’s Cave, Gibraltar: Show de comedia Hyperactive, con Russell Kane.
  • 20:00 – Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Festival de Jazz con Andalucía Big Band y Deborah J. Carter.
  • 21:00 – Teatro Florida, Algeciras: Show Ilusionarte de Jorge Blas.
  • 21:00 – Palacio de Congresos de La Línea: Concierto de Javi Medina, dentro del ciclo En La Línea Música.
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
  • Campo de Gibraltar: Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos.

Domingo 9 de noviembre

  • 09:00 – Explanada de Getares, Algeciras: 25ª Carrera Urbana “Ciudad de Algeciras”.
  • 11:00 – Observatorio de la Peña, Tarifa: Encuentro para pintar en la naturaleza, hasta las 14:00. Inscripciones en observatoriocazalla@aytotarifa.com.
  • 11:00 – CAC San Roque: Curso intensivo infantil “El dibujo a través del cómic”, hasta las 14:00.
  • 12:00 – Teatro Salesianos, Algeciras: Gala musical en homenaje a José María García Nieto.
  • 19:00 – Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Festival de Jazz: Entre notas y naipes, de Alicia Tamariz.
  • Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.
  • Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.
  • Campo de Gibraltar: Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos.

