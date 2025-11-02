Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 3 al 9 de noviembre

Conciertos, teatro, cine, arte, jornadas y actividades para todos los públicos llenan la comarca del lunes 3 al domingo 9 de noviembre. Consulta aquí la programación completa del Campo de Gibraltar, una agenda en continua actualización para que no te pierdas ninguno de los planes culturales y de ocio.

Lunes 3 de noviembre

11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : II Jornadas de Patrimonio Cultural.

Circo Berlín. Fiesta del Cine: Entradas a 3,5 euros en todas las salas adheridas.

Martes 4 de noviembre

11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.

V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Marta Zabaleta. 20:00 – Sala Quimera, Palacio de Los Gobernadores, San Roque : Ciclo de cine clásico: Tener y no tener, de Howard Hawks.

Concierto de piano a cargo de Marta Zabaleta. Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.

Miércoles 5 de noviembre

11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.

Bonfire Night, hasta las 20:30. 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho, coordinadas por José Calvo Poyato.

Gibraltar International Art Exhibition. Recinto ferial, Algeciras: Circo Berlín.

Jueves 6 de noviembre

09:30 – Edificio Alcalde Palma, San Roque: IV Jornadas de Biodiversidad.

IV Jornadas de Biodiversidad. 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.

VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” – Aula de flamenco infantil y juvenil Los Colores del Flamenco. 17:30 – Palacio de Congresos de La Línea: Inauguración del VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con ponencia de Concha Prieto “Las mujeres en las peñas flamencas”.

19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho.

Alcultura Cinema: Jurado nº 2. 20:30 – Casa Leonora, Algeciras: Teatro Susurros del cabaret. Entrada 15 euros (incluye consumición y tapa).

Circo Berlín. Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.

Viernes 7 de noviembre

11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.

Viernes de Letras: Vida y obra de Nélida Piñón, coordina Francisco Herrera. 18:30 – Unión Deportiva Linense, La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con conferencia de Paco Vargas sobre Don Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga”. A las 20:00, La mujer en la historia del flamenco con Lourdes Gálvez del Postigo, acompañada por Chelo Soto (cante) y Celio Morales (guitarra).

Coloquio flamenco con el cantaor Perico El Pañero y el guitarrista Antonio Carrión. 19:00 – Sede de la UIMP, La Línea: IX Jornadas de Novela Histórica, coordinadas por José Luis Corral Lafuente.

Otoño de Teatro: El velatorio, Asociación Marearte. 20:00 – Holy Trinity Cathedral, Gibraltar: Festival of Remembrance Concert.

Circo Berlín. Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.

Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos. Paseo de La Velada, La Línea: Inauguración de la segunda exposición fotográfica al aire libre del artista Edward Linares.

Sábado 8 de noviembre

10:00 – Casa de la Memoria La Sauceda, Jimena: II Encuentro de la Red de Docentes por la Memoria en Andalucía.

II Encuentro de la Red de Docentes por la Memoria en Andalucía. 10:30 – La Línea: VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” con desayuno, visitas guiadas a museos y varias ponencias sobre figuras femeninas del flamenco. A las 14:30, degustación de potajes, y a las 15:30, recital de clausura con Remedios Reyes.

Curso intensivo infantil “El dibujo a través del cómic”, hasta las 14:00. Inscripción en actividades.museos@sanroque.es. 11:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: II Jornadas de Patrimonio Cultural.

IX Jornadas de Novela Histórica. 19:00 – La Línea: Concurso Internacional de Pintura Nocturna “La Línea Nocturna”, hasta las 00:00.

Show de comedia Hyperactive, con Russell Kane. 20:00 – Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Festival de Jazz con Andalucía Big Band y Deborah J. Carter.

Show Ilusionarte de Jorge Blas. 21:00 – Palacio de Congresos de La Línea: Concierto de Javi Medina, dentro del ciclo En La Línea Música.

Circo Berlín. Castellar: V Ruta de la Tapa “A Bocados”.

Domingo 9 de noviembre