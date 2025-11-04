'San Roque Suena' celebra su décima edición con talento local: Carmen Vicario y Collado's protagonizan el festival

Vuelve 'San Roque Suena', un evento consolidado en la agenda cultural del municipio. Ana Ruiz, teniente de alcalde delegada de Cultura, ha presentado la décima edición del festival, en el que este año recaerá todo el protagonismo en el talento sanroqueño con las actuaciones de Carmen Vicario y el dúo Collado's.

El festival se celebrará el sábado 15 de noviembre a partir de las 20:00 en el Teatro Juan Luis Galiardo, con entradas al precio simbólico de 7 euros. Estas podrán adquirirse en la taquilla del teatro de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00, y también el mismo sábado a partir de las 18:00.

Durante la presentación, Ana Ruiz destacó "la importancia de seguir apoyando el talento local, que es sin duda una de las mayores riquezas culturales que tenemos en San Roque", e invitó a los vecinos "a disfrutar de una noche de buena música y sentimiento, hecha por artistas de nuestra tierra".

Cartel del X Festival de Música 'San Roque Suena'. / E.S.

Carmen Vicario, cantautora sanroqueña de estilo pop-rock con influencias de folk y country, comenzó su carrera componiendo para distintas bandas a principios de los 2000 y fue solista del grupo Árnica Montana. En diciembre de 2022, junto al guitarrista y productor Mario Raya, grabó un EP de cuatro canciones titulado Pase lo que pase, que consolidó su identidad musical y madurez artística.

Por su parte, Collado's es un dúo que une la voz de Fran Collado padre con la guitarra de su hijo Fran, una complicidad musical que se ha convertido en su sello personal. En esta ocasión, rendirán homenaje al cantautor cubano Silvio Rodríguez, figura icónica de la Nueva Trova, movimiento musical surgido tras la Revolución cubana.