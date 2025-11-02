San Roque celebrará el Día del Flamenco con Macarena de Jerez y Lalo Macías

San Roque rendirá homenaje al arte jondo con motivo del Día del Flamenco en Andalucía, que se conmemora el próximo 16 de noviembre, fecha en la que se cumplen quince años del reconocimiento del flamenco por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El municipio celebrará la efeméride con un concierto de Macarena de Jerez y un recital a cargo de Lalo Macías, dos voces con raíces profundas y estilos muy personales dentro del panorama flamenco actual. La cita tendrá lugar en la Peña Flamenca de San Roque, a partir de las 17:00, en un acto organizado por la Delegación de Cultura, que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz, y con la colaboración de la Asociación Cultural Peña Flamenca de San Roque.

La programación pretende no solo ofrecer una tarde de arte y compás, sino también reivindicar la importancia del flamenco como seña de identidad andaluza y su papel como motor cultural en la comarca. “Desde San Roque seguimos apostando por la cultura y por mantener vivo el legado del flamenco, que forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de sentir”, ha subrayado Ana Ruiz.

Con esta cita, San Roque se suma a las actividades organizadas en toda Andalucía para conmemorar el Día del Flamenco, una jornada en la que tablaos, peñas y escenarios se llenan de cante, toque y baile para recordar que este arte universal nació en el sur.