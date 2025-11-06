Agenda
San Roque se llena de magia navideña con “Cenicienta, el Musical”

El Teatro Juan Luis Galiardo acogerá el 13 de diciembre este espectáculo familiar con entradas a un precio simbólico de 5 euros

Cenicienta.
Cenicienta. / E.S.

El espíritu navideño llegará a San Roque con un toque de magia y fantasía. La Delegación de Fiestas ha anunciado la llegada de “Cenicienta, el Musical”, un espectáculo pensado para toda la familia que se representará el sábado 13 de diciembre a las 18.00 en el Teatro Juan Luis Galiardo.

Las entradas están disponibles desde la tarde de este 6 de noviembre a través de la plataforma emell-eventos.es. Con una puesta en escena cuidada y una historia universal que sigue conquistando generaciones, el musical promete llenar el teatro de ilusión, música y valores atemporales como la bondad y la esperanza.

Cartel de "Cenicienta, el musical".
Cartel de "Cenicienta, el musical". / E.S.

El concejal de Fiestas, Abel Heredia, destacó que se trata de una oportunidad accesible para disfrutar del arte en familia: “El precio de la entrada es muy asequible, tan sólo 5 euros, para que todo el que quiera asistir pueda hacerlo a pesar de los numerosos gastos que existen en estas fechas”, señaló el edil.

Asimismo, Heredia animó al público a no esperar al último momento para hacerse con sus entradas: “Recomendamos adquirirlas cuanto antes, para no perderse esta oportunidad única”.

Con “Cenicienta, el Musical”, el Ayuntamiento de San Roque consolida su apuesta por una programación navideña variada y familiar, que combina cultura, entretenimiento y tradición en uno de los escenarios más emblemáticos del municipio.

