San Roque celebra la fiesta pre uvas y las campanadas infantiles el 27 y 28 de diciembre

La Navidad en San Roque se acerca a su momento más esperado con dos celebraciones que prometen llenar de alegría y tradición la Plaza de Armas. El fin de semana del 27 y 28 de diciembre, el municipio acogerá la fiesta pre uvas y las campanadas infantiles, dos eventos que forman parte de la completa programación de San Roque Ciudad de la Navidad y que invitan a vecinos y visitantes a adelantar la despedida del año 2025 en un ambiente festivo y familiar.

El teniente alcalde de Comercio, David Ramos, junto a la primera teniente alcalde, María del Mar Collado, han presentado ambas actividades, destacando su carácter inclusivo y el espíritu de convivencia que caracteriza estas fechas señaladas en el calendario sanroqueño.

Una tarde de música para recibir el año nuevo

La fiesta pre uvas tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a partir de las 16:00 en la emblemática Plaza de Armas. El evento contará con un cartel musical variado que promete mantener el ritmo durante toda la tarde. Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de El Callejón y Rumba Canalla, además del esperado regreso de Radio Macandé, que volverá a poner a bailar al público sanroqueño.

El momento cumbre llegará con las 12 campanadas simbólicas, que estarán presentadas por Lorenzo Muñoz y Blanca Espinosa, quienes guiarán a los presentes en esta tradición anticipada que permite a las familias ensayar la entrada al año nuevo en un ambiente distendido y festivo.

Los más pequeños también despiden el año

Al día siguiente, el domingo 28 de diciembre a las 17:00, será el turno de los más pequeños de la casa. La Plaza de Armas se transformará en un espacio de diversión con la celebración de las campanadas infantiles, una cita que ya se ha convertido en tradición en San Roque.

Los niños podrán tomar las típicas uvas de caramelo mientras disfrutan de juegos, animación y actividades diseñadas especialmente para ellos. Una oportunidad perfecta para que los más jóvenes vivan la magia de despedir el año de forma anticipada, adaptada a sus horarios y con toda la diversión que merecen.