Las Salinas: el secreto gastronómico de Palmones en pleno polígono

En el corazón del polígono de Palmones (Los Barrios)se encuentra Las Salinas, un restaurante que ha sabido conquistar a clientes locales y forasteros gracias a su propuesta clara: comida casera, platos generosos y precios ajustados. Con un rango de entre 10 y 20 euros y opción tanto para comer en sala como para llevar, el establecimiento se ha convertido en un referente gastronómico de la zona.

El menú diario, publicado cada mañana en su página de Facebook, es uno de los grandes atractivos. Siempre comienza con un entrante de la casa, seguido de una amplia variedad de siete primeros —que van desde platos contundentes como arroz negro, potaje o risotto hasta opciones más frescas como gazpacho o ensaladas— y una selección de segundos que combina pescados (atún encebollado, salmón o brótola) y carnes (albóndigas en salsa de almendras, lomo relleno de panceta ibérica o costillas de cerdo al ajillo). A ello se suma una carta de postres caseros donde destacan clásicos como el tocino de cielo, el arroz con leche o las mousse de chocolate. Todo, con bebida y café incluidos, por 14,50 euros.

La popularidad de Las Salinas se refleja en las opiniones de sus clientes. “Tradicional restaurante de polígono frecuentado por los trabajadores de toda la zona, cuenta con personal amable, eficiente y rápido. Platos generosos, a precio asequible y buena calidad con los que acabas completamente satisfecho”, explica uno de los comensales habituales. Otro visitante destaca la amplitud del local y su servicio ágil: “Buen servicio, rápido y buena atención y simpatía. Muy recomendable para volver”.

Quienes lo conocen coinciden en que su esencia está en la honestidad de su propuesta. “Buen restaurante de polígono, nada elegante como se esperaba, pero esto no es algo malo, es lo que es y cumple perfectamente”, asegura un cliente, subrayando además la rapidez del servicio incluso cuando el local está lleno.

Y es que precisamente esa afluencia es uno de los mejores indicadores de su éxito. Como apunta otra reseña: “Probamos el menú diario. Mucha variedad, mucha cantidad y la comida muy rica. El servicio super rápido y los camareros muy atentos”.

En hora punta, el restaurante suele llenarse hasta la bandera, especialmente antes de las dos de la tarde. Pero para muchos, la espera merece la pena: Las Salinas se ha consolidado como el lugar donde la cocina casera de toda la vida se sirve con calidad, rapidez y el cariño de un equipo que sabe lo que hace.