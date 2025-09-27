Dónde saborear montaditos en la Calle Convento de Algeciras
Dos bares con solera y sabor: La Cata y el Mesón La Venencia, referentes del tapeo en pleno centro de la ciudad
El montadito de hígado con tocino: un clásico de Algeciras que conquista paladares
En Algeciras, la Calle Convento se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan disfrutar del tapeo tradicional andaluz. Entre sus locales más emblemáticos destacan La Cata y el Mesón La Venencia, dos bares donde los montaditos son los protagonistas indiscutibles.
La Cata, tradición y ambiente animado
Con 4,3 estrellas de valoración, el local conquista tanto a turistas como a algecireños por su carta variada, precios asequibles y un ambiente siempre animado.
“¡Espectacular todo riquísimo y super barato! Un lugar para hacerlo tuyo sin lugar a duda”, asegura un cliente. Otro lo define como “el mejor bar de tapas de Algeciras, la calidad-precio es imbatible. Buen producto, excelente servicio, rapidez y profesionalidad en todo momento”.
La recomendación es clara: llegar antes de las 20:45 para conseguir mesa en la terraza. Entre sus imprescindibles, la picaña con foie, el chorizo picante y el montadito típico de la ciudad, hígado con tocino. Además, sorprende su bodega con palo cortado de Williams & Humbert y sidra de barril. “Un lugar genial para tomar algo y tapear. El servicio y el ambiente fueron increíbles. ¡Juan P., nuestro camarero, fue amable, divertido y nos atendió de maravilla!”, recuerda otro visitante.
Mesón La Venencia, el sabor más clásico
En la misma zona, el Mesón La Venencia destaca con sus 4 estrellas y una oferta que rinde homenaje a la cocina de toda la vida. Su clientela lo describe como un “bar clásico-clásico”, donde los vinos generosos se sirven de barril y las tapas tienen ese toque casero que engancha.
Un visitante relata su experiencia: “La fritura de rosada, impecabilísima. Limpia y bonita, envolviendo al pescado como si hubiera nacido así. Probé el montadito de lomo moruna, con especias suaves que recuerdan al ras-el-hanout. Y todo a precios asequibles”.
Entre sus especialidades figuran el montadito Miura, de sabor picante, las empanadillas y unas croquetas de rabo de toro “jugosas y ricas”. Un lugar perfecto para quienes buscan montaditos bien servidos, tostas generosas y un ambiente de bar andaluz con carácter.
