El sabor del arroz y la tradición: dónde celebrar el Día de la Paella en Tarifa

En el Día de la Paella, Tarifa se convierte en un destino ineludible para quienes buscan disfrutar de la gastronomía junto al mar. Desde las terrazas abiertas al Atlántico hasta los rincones más acogedores de su casco histórico, la ciudad ofrece arroces que fusionan tradición, innovación y productos de la zona.

Uno de los templos más aclamados por los comensales es Sanrice Tarifa, en plena playa de Los Lances, con una puntuación de 4,9 estrellas. Su propuesta sorprende por la creatividad y el entorno. “La paella de presa ibérica espectacular, una de las mejores que he probado. Sin duda lo recomiendo al 100% y volveremos sin pensarlo”, destaca un cliente. Otros visitantes señalan la originalidad de su carta: “Las paellas buenísimas, sobre todo la de rabo y foie, recomiendo maridarlo con el vino Cadifornia. Comer en la terraza junto al mar es espectacular”. La variedad también es su sello: “Muy bueno todo, espectacular la paella de pulpo, un 10. Vistas al mar y muy fresquito. Recomendable 100%”.

En pleno casco antiguo, en la calle Alcalde Juan Núñez, se encuentra El Patio Restaurante Tarifa, con 4,6 estrellas. Un espacio que enamora tanto por su cocina como por su ambiente. “Sitio espectacular, la comida deliciosa, el ambiente súper agradable. El camarero Mauricio tuvo un servicio inigualable con nosotros, muy atento y nos hizo nuestra experiencia de otro nivel”, recuerda un comensal. Otro visitante resalta la cuidada decoración y la apuesta gastronómica: “Pedimos hummus de remolacha, pulpo a la parrilla y arroz con ibéricos. El encargado de sala nos recomendó amablemente y acertó de pleno”. Además, sus noches de flamenco dominicales suman un valor añadido. Aunque algún cliente apunta que el servicio puede retrasarse, la espera se compensa con platos como “la paella riquísima” en un entorno acogedor.

En el paseo de la Alameda, Restaurante La Pescadería (4,5 estrellas) destaca por su carácter más informal y sus productos frescos. “Platos y arroces preparados con marisco de la zona en un restaurante informal que dispone de terraza con sombra”, describen. La agilidad y el sabor son parte de su encanto: “Nos pusimos a la cola sobre las 13:30 y en 10 minutos estábamos sentados. Hemos pedido el arroz con rape, croquetas de pescado, gamba blanca y atún, y todo exquisito”. Su arroz caldoso con bogavante es ya un clásico: “La comida riquísima, siempre que venimos nos comemos un arrocito caldoso con bogavante”. La cercanía del servicio también marca la diferencia: “Muy bueno el arroz con pulpo y gambones, el servicio está muy bien. 100 por 100 recomendado”.