La Ruta Motera Solidaria: recorre los ochos municipios del Campo de Gibraltar a cambio de un juguete

Los apasionados de los motos tienen una nueva cita en el calendario del Campo de Gibraltar. La 1ª Ruta Motera Solidaria se celebrará el próximo 14 de diciembre promovida por el colectivo motero Los Riders del Estrecho, una iniciativa que fusiona el espíritu navideño con una acción solidaria orientada a apoyar a la infancia. Esta ruta que se pone en marcha permitirá recorrer en 200 kilómetros los ochos municipios que forman la comarca.

El evento reunirá a motoristas de toda la zona en una ruta festiva cuyo único requisito de participación será la entrega de un juguete nuevo destinado a menores en situación de vulnerabilidad. Esta aportación constituye la inscripción solidaria del encuentro y permitirá reunir un volumen significativo de donativos que serán distribuidos entre familias que requieren apoyo durante estas fechas.

El inicio está previsto a las 9:00 horas en el parque feria de Algeciras para emprender una ruta que pasará por Tarifa, Los Barrios, Castellar, Jimena, Tesorillo, San Roque y La Línea de la Concepción como final de un recorrido de 200 kilómetros para disfrutar.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha mostrado su apoyo y colaboración a la esta 1ª Ruta Motera Solidaria promovida por el colectivo motero Los Riders del Estrecho. Ambas entidades destacan el valor social de esta primera edición, concebida con el propósito de consolidarse como una cita anual que fortalezca los vínculos comunitarios, impulse la cooperación ciudadana y fomente la implicación de la comunidad motera en iniciativas de carácter humanitario.

El cartel de la Ruta Motera Solidaria.

Susana Pérez Custodio, la presidenta de la Mancomunidad, ha puesto de relieve la importancia de respaldar propuestas que nacen del tejido social de la comarca y que contribuyen de forma directa al bienestar de las familias. Además, ha señalado que acciones como esta Ruta Motera Solidaria reflejan el compromiso colectivo con la infancia y reafirman el papel de la institución como apoyo y acompañamiento de todas aquellas iniciativas que promueven un Campo de Gibraltar más solidario, cohesionado y participativo.