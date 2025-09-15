Rufus T. Firefly desplegará su universo sonoro en Algeciras

Rufus T. Firefly aterriza en Algeciras para ofrecer una de las experiencias musicales más esperadas del calendario cultural. El próximo 19 de septiembre, Espacio Farándula x Boxes Alcultura acogerá a la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, con apertura de puertas a las 21:00 y entradas anticipadas a 25 euros más gastos de gestión.

Considerada una de las formaciones de referencia dentro del indie nacional, Rufus T. Firefly ha forjado su reputación a base de directos cargados de energía y una producción minuciosa que combina rock, sofisticación y psicodelia. Su trayectoria comenzó a consolidarse con Magnolia (2017) y Loto (2018), dos discos concebidos como partes de un mismo alegato artístico que les situaron en primera línea de la escena independiente.

Tras girar por España y México, la banda culminó aquella etapa con un histórico concierto en La Riviera de Madrid y un salto internacional hacia Chile. Más tarde, con El Largo Mañana (2021), Rufus T. Firefly recorrió de nuevo el país, agotando entradas y sumando escenarios tan diversos como el Museo del Prado, Serialparc de Valencia o el festival Vive Latino.

Este 2025, el grupo regresa con Todas las cosas buenas, un álbum que ha marcado un nuevo hito en su propuesta sonora. Su lanzamiento se ha acompañado de una innovadora gira con conciertos en los que el público disfrutó del directo a través de cascos inalámbricos en escenarios tan insólitos como una fábrica de zumos o el Jardín de los Cactus de Lanzarote.

La cita en Algeciras será una oportunidad única para sumergirse en el universo de una banda que no deja de reinventarse y que promete envolver Espacio Farándula en un ambiente de rock magnético y emocionalmente adictivo.