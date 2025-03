Miram Bermejo Barea será la representante de Jimena en el certamen Miss Grand Cádiz

Jimena de la Frontera está de celebración, y es que una de sus vecinas, Mirian Mejías Bermejo, ha sido seleccionada para participar en el certamen de belleza Miss Grand Cádiz. Con emoción y orgullo, Mirian ha compartido su felicidad con sus seguidores y vecinos, asegurando que representará a su pueblo con todo su cariño y esencia en esta importante competición.

"No sabéis lo especial que es para mí esta gran oportunidad que me han dado. Que sea ganadora o no, no tendré duda alguna de que disfrutaré todos estos meses de ensayos, propuestas, quedadas, shooting, etc., hasta la gala final en octubre", expresó la joven jimenata.

Mirian no solo afronta este reto con ilusión, sino que también cuenta con un gran equipo de apoyo. Entre ellos, destaca su fotógrafo y delegado, Marco Rincón Cruz, a quien agradece especialmente por haberla animado a participar en este certamen. Asimismo, reconoce el respaldo incondicional de su familia, amigos y de todos aquellos que la están apoyando en esta nueva aventura.

El camino hacia la gala final de Miss Grand Cádiz acaba de comenzar, y Mirian se muestra entusiasmada por lo que está por venir. "Esto acaba de empezar, y de todo corazón, mil gracias a todos los que me apoyáis, que sois muchísimos", agregó. Sin duda, Mirian Mejías Bermejo se ha convertido en un símbolo de orgullo para Jimena de la Frontera. Con su carisma y determinación, promete dejar en alto el nombre de su pueblo en esta prestigiosa competición.

Este concurso de belleza se celebra anualmente desde 2016 y está dirigido por Vicente Jiménez González. Su objetivo principal es seleccionar a las representantes de España para el certamen internacional Miss Grand International. Además de valorar la belleza física, el certamen enfatiza la importancia de la elegancia, la inteligencia y el compromiso social de las participantes, promoviendo causas como la paz y los derechos humanos.

En 2024 la representante canaria Susana Lucía Medina se hizo con el triunfo en el certamen a nivel español, y la ganadora fue Rachel Gupta, representante de India, que sucedió a Luciana Fuster, peruana que ganó el concurso en 2023.