La réplica de la Nao Santa María atraca en Sotogrande del 21 al 23 de noviembre
El histórico buque que recreó el viaje de Colón a América estará abierto al público de jueves a sábado con visitas por 8 euros
La emblemática Nao Santa María, réplica del buque insignia que protagonizó el descubrimiento de América en 1492, visitará Sotogrande (San Roque) esta semana. El barco atracará en el puerto deportivo y abrirá sus cubiertas al público durante tres días para sumergir a los visitantes en uno de los episodios más trascendentales de la historia mundial.
Esta reproducción a escala real permite revivir la hazaña que cambió para siempre el curso de la historia, ofreciendo una experiencia única tanto para familias como para grupos escolares y asociaciones que quieran conocer de cerca cómo era la navegación en el siglo XV.
Cuándo y dónde visitar la Nao Santa María
Fechas: Del 21 al 23 de noviembre (jueves a sábado)
Horario: De 10:00 a 18:30
Lugar: Puerto de Sotogrande
Precios y tarifas
Entrada general:
- Adultos: 8€
- Niños (5 a 10 años): 4€
- Entrada familiar: 20€ (2 adultos + hasta 3 niños de 5-10 años)
- Menores de 5 años: entrada gratuita (deben ir acompañados de un adulto)
Visitas guiadas para colegios y asociaciones:
- Precio general: 8€ (1 monitor gratis por cada 10 personas)
- Niños entre 5 y 10 años: 4€
Cómo comprar las entradas
La organización recomienda adquirir las entradas con antelación para evitar colas y asegurar el acceso. Las entradas están disponibles:
- Online: tickets.naosantamaria.org
- En el barco: Durante el horario de apertura
Asociaciones y colegios que deseen agendar visitas grupales deben contactar por correo electrónico: ecampos@velacuadra.es
