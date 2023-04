Los "regalitos" de María José, los más famosos entre los perros de Los Cortijillos

No es raro pasar por la mítica Panadería Acevedo de Los Cortijillos y ver a algún perro parado en su puerta. La "culpable" de ello es María José, una vecina del barrio y amante de los animales, que ha convertido su lugar de trabajo en un punto de encuentro para todos los perros de esta zona de Los Barrios. No hay ninguno que no haya pasado alguna vez por allí para recibir sus famosos "regalitos".

Todo empezó hace unos 16 años, cuando comenzó su trayectoria en la tienda. La amante de los animales, sobre todo de los perros, les daba un regalo a los que venían acompañando a sus clientes, un patrón que ha seguido a lo largo de los años y por lo que ha convertido la puerta del negocio en una parada obligatoria para los perritos del barrio.

"Me encantan los animales, yo tengo tres niñas perrunas y una ninfa", comenta María José antes de explicar cómo ha llegado a crear esta pequeña comunidad de amigos perrunos. "Tengo la máquina de la charcutería y siempre les doy un poquito de chóped o de jamón cocido, un regalito, aunque antes le pregunto a sus dueños para saber si se lo puedo dar".

Según relata la entrevistada, a lo largo de estos años han pasado multitud de perros por su puerta, algunos desde que son cachorros, por lo que han creado una costumbre. A todos ellos los define como "sus perritos" y les tiene un cariño especial.

A causa de este hábito, los propios animales son los que conducen a sus dueños hasta la panadería, situada en la calle Jimena número 10. María José cuenta cómo algunos vienen incluso cuando está la tienda cerrada: "Yo no estoy aquí los sábados por la tarde y tengo algunos que me dicen los dueños que pasan y se quedan esperando en la puerta para que les de el regalito. O se escapan y vienen para acá, en busca mía, entonces les doy su regalo y llamo a su dueño para que lo recoja".

Aunque no entran dentro del establecimiento, no por ella, sino por cuestiones de Sanidad, la propia María José sale a darles el trocito de charcutería a estos animales. "Para mí es muy satisfactorio, a mi me encanta. Todos los perritos que vengan con sus dueños, saben que tienen su regalito".