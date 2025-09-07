Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 8 al 14 de septiembre

Del 8 al 14 de septiembre, la comarca se llena de eventos religiosos, conciertos, actividades infantiles y citas con la cultura y el deporte

G.M.

Campo de Gibraltar, 07 de septiembre 2025 - 21:49

El Campo de Gibraltar encara una semana repleta de actividad que combina las fiestas patronales de Tarifa con citas culturales en Algeciras, espectáculos en La Línea y Los Barrios, además de propuestas deportivas y medioambientales. A continuación, la agenda completa en continua actualización.

Lunes, 8 de septiembre

  • 10:30 – Capilla de Nuestra Señora de Europa (Algeciras): misa en honor a la patrona por el Día de la Policía Local.
  • 12:00 – Auditorio Millán Picazo (Algeciras): acto institucional y entrega de distinciones a la Policía Local.
  • Feria de Tarifa:
  • 12:00 – Iglesia Mayor de San Mateo: misa concelebrada presidida por el Obispo Rafael Zornoza, con la renovación del voto del Ayuntamiento.
  • 14:00-17:00 – Calles principales y recinto ferial: paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”.

Martes, 9 de septiembre

  • Feria de Tarifa:
  • 14:00 – Caseta “Fandango tarifeño”: almuerzo para la tercera edad.
  • 17:00 – Caseta “El Revuelo”: fiesta infantil.
  • 19:00 – Caseta “El Levantichón”: fiesta infantil.
  • 20:00 – Real de la Feria: fiesta infantil “Feria con Lunares”.
  • Día del Niño — atracciones a 1,5 euros.

Miércoles, 10 de septiembre

  • Feria de Tarifa:
  • 14:00 – Casetas “Amigos del Caballo” y “El Levantichón”: almuerzos solidarios.
  • 17:00 – Caseta “Peña Taurina Manuel Escribano”: entrega de reconocimiento a la mujer en la Feria.
  • 18:00 – Playa del Humero: carrera de cintas infantiles organizada por la Asociación “Amigos del Caballo”.
  • Día de la Mujer

Jueves, 11 de septiembre

  • 20:30 – Boxes Alcultura (Algeciras): micro abierto de poesía y música “Ganas de Ver(s)os” dirigido por Stewart Mundini.
  • Feria de Tarifa:
  • 14:00 – Casetas “Amigos del Caballo” y “PSOE”: almuerzos solidarios.
  • 18:00 – Playa del Humero: carrera de cintas infantiles.
  • 18:30 – Caseta “Amigos del Caballo” : fiesta infantil.
  • Día del Joven — atracciones a 1,5 euros.

Viernes, 12 de septiembre

  • 21:00 – Plaza de toros El Arenal (La Línea): concierto de Los Pecos.
  • 22:00 – Paseo de la Constitución (Los Barrios): espectáculo musical “Si brillas, cantas”.
  • Feria de Tarifa:
  • 13:00 – Recinto ferial: paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”.
  • 14:00 – Casetas “Amigos del Caballo” y “PSOE”: almuerzos solidarios.
  • 19:00 – Caseta “Fandango Tarifeño”: fiesta infantil.

Sábado, 13 de septiembre

  • Durante el día – Polideportivo San Rafael (Los Barrios): V Salón Manga “Los Barrios Go”.
  • 10:00 — Palmones (Los Barrios): VIII Carrera Solidaria "Por Una Sonrisa".
  • 20:30 – Boxes Alcultura (Algeciras): concierto de Human Protein (entrada: 3 €).
  • 21:30 – Plaza de toros El Arenal (La Línea): concierto de Izal.
  • Feria de Tarifa:
  • 13:00 – Recinto ferial: paseo a caballo.
  • 20:00 – Caseta municipal de Tahivilla: VI Noche de Agui-Lucha con ponencias, proyección y aperitivos.
  • 21:00 – Iglesia Mayor de San Mateo: ofrenda floral a la Virgen de la Luz.

Domingo, 14 de septiembre

  • 10:00 – Calles de La Línea: V Giro Ciudad de La Línea, carrera ciclista.
  • 11:00 – Parking Paraje Natural de los Lances (Tarifa): salida ornitológica “Salvemos al chorlitejo patinegro”.
  • 11:30 – Observatorio de Cazalla (Tarifa): mañana de ponencias del Migbird.
  • 16:00 – Puerto de Tarifa (Turmares): salida en barco para observación de cetáceos y aves marinas (40% de descuento).
  • Feria de Tarifa:
  • 13:00 – Recinto ferial: paseo a caballo.
  • 19:30 – Calles de Tarifa: procesión de la Santísima Virgen de la Luz Coronada.
  • 00:00 – Campo Municipal de Fútbol “Antonio López Púa”: espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

