Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 8 al 14 de septiembre
Del 8 al 14 de septiembre, la comarca se llena de eventos religiosos, conciertos, actividades infantiles y citas con la cultura y el deporte
El Estrecho se despide de sus viajeras aladas
El Campo de Gibraltar encara una semana repleta de actividad que combina las fiestas patronales de Tarifa con citas culturales en Algeciras, espectáculos en La Línea y Los Barrios, además de propuestas deportivas y medioambientales. A continuación, la agenda completa en continua actualización.
Lunes, 8 de septiembre
- 10:30 – Capilla de Nuestra Señora de Europa (Algeciras): misa en honor a la patrona por el Día de la Policía Local.
- 12:00 – Auditorio Millán Picazo (Algeciras): acto institucional y entrega de distinciones a la Policía Local.
- Feria de Tarifa:
- 12:00 – Iglesia Mayor de San Mateo: misa concelebrada presidida por el Obispo Rafael Zornoza, con la renovación del voto del Ayuntamiento.
- 14:00-17:00 – Calles principales y recinto ferial: paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”.
Martes, 9 de septiembre
- Feria de Tarifa:
- 14:00 – Caseta “Fandango tarifeño”: almuerzo para la tercera edad.
- 17:00 – Caseta “El Revuelo”: fiesta infantil.
- 19:00 – Caseta “El Levantichón”: fiesta infantil.
- 20:00 – Real de la Feria: fiesta infantil “Feria con Lunares”.
- Día del Niño — atracciones a 1,5 euros.
Miércoles, 10 de septiembre
- Feria de Tarifa:
- 14:00 – Casetas “Amigos del Caballo” y “El Levantichón”: almuerzos solidarios.
- 17:00 – Caseta “Peña Taurina Manuel Escribano”: entrega de reconocimiento a la mujer en la Feria.
- 18:00 – Playa del Humero: carrera de cintas infantiles organizada por la Asociación “Amigos del Caballo”.
- Día de la Mujer
Jueves, 11 de septiembre
- 20:30 – Boxes Alcultura (Algeciras): micro abierto de poesía y música “Ganas de Ver(s)os” dirigido por Stewart Mundini.
- Feria de Tarifa:
- 14:00 – Casetas “Amigos del Caballo” y “PSOE”: almuerzos solidarios.
- 18:00 – Playa del Humero: carrera de cintas infantiles.
- 18:30 – Caseta “Amigos del Caballo” : fiesta infantil.
- Día del Joven — atracciones a 1,5 euros.
Viernes, 12 de septiembre
- 21:00 – Plaza de toros El Arenal (La Línea): concierto de Los Pecos.
- 22:00 – Paseo de la Constitución (Los Barrios): espectáculo musical “Si brillas, cantas”.
- Feria de Tarifa:
- 13:00 – Recinto ferial: paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”.
- 14:00 – Casetas “Amigos del Caballo” y “PSOE”: almuerzos solidarios.
- 19:00 – Caseta “Fandango Tarifeño”: fiesta infantil.
Sábado, 13 de septiembre
- Durante el día – Polideportivo San Rafael (Los Barrios): V Salón Manga “Los Barrios Go”.
- 10:00 — Palmones (Los Barrios): VIII Carrera Solidaria "Por Una Sonrisa".
- 20:30 – Boxes Alcultura (Algeciras): concierto de Human Protein (entrada: 3 €).
- 21:30 – Plaza de toros El Arenal (La Línea): concierto de Izal.
- Feria de Tarifa:
- 13:00 – Recinto ferial: paseo a caballo.
- 20:00 – Caseta municipal de Tahivilla: VI Noche de Agui-Lucha con ponencias, proyección y aperitivos.
- 21:00 – Iglesia Mayor de San Mateo: ofrenda floral a la Virgen de la Luz.
Domingo, 14 de septiembre
- 10:00 – Calles de La Línea: V Giro Ciudad de La Línea, carrera ciclista.
- 11:00 – Parking Paraje Natural de los Lances (Tarifa): salida ornitológica “Salvemos al chorlitejo patinegro”.
- 11:30 – Observatorio de Cazalla (Tarifa): mañana de ponencias del Migbird.
- 16:00 – Puerto de Tarifa (Turmares): salida en barco para observación de cetáceos y aves marinas (40% de descuento).
- Feria de Tarifa:
- 13:00 – Recinto ferial: paseo a caballo.
- 19:30 – Calles de Tarifa: procesión de la Santísima Virgen de la Luz Coronada.
- 00:00 – Campo Municipal de Fútbol “Antonio López Púa”: espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.
También te puede interesar
Lo último