Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 1 al 7 de septiembre
Del 1 al 7 de septiembre: cultura, flamenco, kitesurf y fiestas populares para todos los públicos
Moda, música y diversión hasta la madrugada en Los Barrios con 'Stock Fuera' y 'La Noche Más Larga'
El inicio de septiembre llega cargado de actividades en el Campo de Gibraltar. Desde campamentos digitales para los más jóvenes, hasta espectáculos flamencos, observación de aves, conciertos y las tradicionales Fiestas de la Novena en la Estación de Jimena. Aquí tienes la guía completa día a día —que iremos actualizando— para no perderte ningún plan.
Lunes 1 de septiembre
- 09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Campamento digital para menores de 9 a 13 años sobre comunicación y contenidos digitales. Inscripción previa en maria.vargasruiz@cibervoluntarios.org o 951 774 351.
- Playa de Valdevaqueros, Tarifa: Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf.
Martes 2 de septiembre
- 09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Campamento digital para menores de 9 a 13 años. Requiere inscripción.
- Playa de Valdevaqueros, Tarifa: Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf.
Miércoles 3 de septiembre
- 09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Campamento digital. Requiere inscripción previa.
- Playa de Valdevaqueros, Tarifa: Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf.
- Fiestas de la Novena, Estación de Jimena:
- 19:00 Finales de Petanca.
- 20:00 Partido de “Mini Novena” de Fútbol Sala.
- 21:00 Partido de Veteranos de Fútbol Sala.
- 21:30 Merienda-cena Convivencia de Mayores en el Parque Práxedes Gómez, con la actuación de En Su Punto.
Jueves 4 de septiembre
- 09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Campamento digital. Requiere inscripción previa.
- 20:30 – Baelo Claudia, Tarifa: Ruta de senderismo nocturno hasta Punta Camarinal. Reserva en el 956 633 582 (de 9:00 a 14:00).
- Playa de Valdevaqueros, Tarifa: Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf.
- Fiestas de la Novena, Estación de Jimena:
- 20:30 Pasacalles de caballos, carruajes y delegaciones infantil y juvenil, acompañados por la charanga Los Sones de Cádiz.
- 21:30 Concursos ecuestres: mejor jinete, amazona, pareja y caballo tirando el mosquero.
- 22:00 Coronación de las delegaciones infantil y juvenil, presentada por Ana Zarza y Andrés Casas, con actuación de Andrés Sánchez El Ventolera.
- 00:30 Concierto de Juanlu Montoya.
- 02:00 Fiesta joven con Alexis Deejay.
Viernes 5 de septiembre
- 09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Campamento digital. Requiere inscripción.
- 17:30 – Aula de la Juventud, Castellar: Taller intensivo de edición de vídeo con móviles Videovida.
- 22:00 – Plaza de Toros Las Palomas, Algeciras: XXXVII Noche Carnavalesca con comparsas y chirigotas. Entrada gratuita con donativo de 3 € a beneficio de Aficagi.
- 22:00 – Parque Práxedes, Estación de Jimena: XLIII Festival Flamenco con Esmeralda Rancapino, El Choro, Aurora Vargas y la Peña Flamenca de Jimena.
- Playa de Valdevaqueros, Tarifa: Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf.
- Fiestas de la Novena, Estación de Jimena:
- 14:30 Cóctel de convivencia en la Caseta Municipal con Compás Flamenco.
- 17:00 XIV Torneo 3x3 de Baloncesto.
- 18:00 XXXVI Milla Urbana Michigán (inscripciones desde las 17:00).
- 21:00 Final del Torneo de Fútbol Sala La Novena.
- 02:30 Fiesta joven con Alba Dreid y DJ N3DA.
Sábado 6 de septiembre
- 07:45 – Isla de Tarifa: Conteo de aves marinas y cetáceos. Gratuito con inscripción previa (observatoriocazalla@aytotarifa.com).
- 10:00 – Dársena del Saladillo, Algeciras: Observación de aves y cetáceos en barco con 20% de descuento. Info: estrechonatura@gmail.com.
- 10:00 – Calles de Los Barrios: Stock Fuera y La Noche más Larga.
- 17:00 – Peña Cultural Taurina Toro Embolao, Los Barrios: IV edición del Barber Show.
- 22:00 – Plaza Mayor, Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque): III Noche Flamenca con Juanfran Carrasco, Fernando Canela, José Méndez y Lucía Beltrán.
- 23:30 – Café Central, Algeciras: Concierto de Milla 80.
- Plaza Andalucía, Castellar: Bingo Loco especial verano.
- Fiestas de la Novena, Estación de Jimena:
- 10:00 Carrera de cintas en bici y carrera de sacos.
- 12:00 Mojada Popular con hinchables (sin globos de agua).
- 13:00 Fiesta de la espuma y subida de la cucaña.
- 15:00 Paella popular gratuita.
- 16:00 Tren turístico por la Estación y actuación de Rockología con DJ Iván.
- 16:30 Concurso de cinta y garrocha (premio: montura de doma).
- 18:30 Fiesta de los colores.
- 19:30 Tributo a Queen con Magic Queen Alive.
- 20:00 Exhibición ecuestre.
- 21:30 Actuación de Frasco de Pruna.
- 22:30 Baile en la Caseta Municipal con la orquesta Trenzao.
- 02:30 Fiesta joven con DJ Andy.
Domingo 7 de septiembre
- 10:00 – Dársena del Saladillo, Algeciras: Observación de aves y cetáceos en barco (20% de descuento). Info: estrechonatura@gmail.com.
- 20:30 – Observatorio de Punta Camorro, Tarifa: Observación de la migración nocturna de aves (moonwatching).
- Fiestas de la Novena, Estación de Jimena:
- 14:00 Concurso de platos típicos en el Parque Práxedes Gómez.
- 14:30 Actuación de la orquesta Trenzao.
- 15:30 Entrega de premios del concurso de platos.
- 19:30 Procesión de Nuestra Señora Reina de los Ángeles.
- 22:30 Actuación del grupo La Mala Hora.
- 00:30 Taca fin de fiestas con las delegaciones infantil y juvenil.
- 01:00 Cierre con DJ KFU.
