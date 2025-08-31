Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 1 al 7 de septiembre

El inicio de septiembre llega cargado de actividades en el Campo de Gibraltar. Desde campamentos digitales para los más jóvenes, hasta espectáculos flamencos, observación de aves, conciertos y las tradicionales Fiestas de la Novena en la Estación de Jimena. Aquí tienes la guía completa día a día —que iremos actualizando— para no perderte ningún plan.

Lunes 1 de septiembre

09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Campamento digital para menores de 9 a 13 años sobre comunicación y contenidos digitales. Inscripción previa en maria.vargasruiz@cibervoluntarios.org o 951 774 351.

Martes 2 de septiembre

09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa : Campamento digital para menores de 9 a 13 años. Requiere inscripción.

Miércoles 3 de septiembre

09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa : Campamento digital. Requiere inscripción previa.

Jimena: 19:00 Finales de Petanca.

20:00 Partido de “Mini Novena” de Fútbol Sala.

21:00 Partido de Veteranos de Fútbol Sala.

21:30 Merienda-cena Convivencia de Mayores en el Parque Práxedes Gómez, con la actuación de En Su Punto.

Jueves 4 de septiembre

09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa : Campamento digital. Requiere inscripción previa.

: Campamento digital. Requiere inscripción previa. 20:30 – Baelo Claudia, Tarifa : Ruta de senderismo nocturno hasta Punta Camarinal. Reserva en el 956 633 582 (de 9:00 a 14:00).

: 20:30 Pasacalles de caballos, carruajes y delegaciones infantil y juvenil, acompañados por la charanga Los Sones de Cádiz.

21:30 Concursos ecuestres: mejor jinete, amazona, pareja y caballo tirando el mosquero.

22:00 Coronación de las delegaciones infantil y juvenil, presentada por Ana Zarza y Andrés Casas, con actuación de Andrés Sánchez El Ventolera.

00:30 Concierto de Juanlu Montoya.

02:00 Fiesta joven con Alexis Deejay.

Viernes 5 de septiembre

09:00 – Casa de la Cultura, Tarifa : Campamento digital. Requiere inscripción.

: Campamento digital. Requiere inscripción. 17:30 – Aula de la Juventud, Castellar: Taller intensivo de edición de vídeo con móviles Videovida.

Castellar: Taller intensivo de edición de vídeo con móviles Videovida. 22:00 – Plaza de Toros Las Palomas, Algeciras: XXXVII Noche Carnavalesca con comparsas y chirigotas. Entrada gratuita con donativo de 3 € a beneficio de Aficagi.

Algeciras: XXXVII Noche Carnavalesca con comparsas y chirigotas. Entrada gratuita con donativo de 3 € a beneficio de Aficagi. 22:00 – Parque Práxedes, Estación de Jimena : XLIII Festival Flamenco con Esmeralda Rancapino, El Choro, Aurora Vargas y la Peña Flamenca de Jimena.

: 14:30 Cóctel de convivencia en la Caseta Municipal con Compás Flamenco.

17:00 XIV Torneo 3x3 de Baloncesto.

18:00 XXXVI Milla Urbana Michigán (inscripciones desde las 17:00).

21:00 Final del Torneo de Fútbol Sala La Novena.

02:30 Fiesta joven con Alba Dreid y DJ N3DA.

Sábado 6 de septiembre

07:45 – Isla de Tarifa : Conteo de aves marinas y cetáceos. Gratuito con inscripción previa (observatoriocazalla@aytotarifa.com).

: Conteo de aves marinas y cetáceos. Gratuito con inscripción previa (observatoriocazalla@aytotarifa.com). 10:00 – Dársena del Saladillo, Algeciras : Observación de aves y cetáceos en barco con 20% de descuento. Info: estrechonatura@gmail.com.

: Observación de aves y cetáceos en barco con 20% de descuento. Info: estrechonatura@gmail.com. 10:00 – Calles de Los Barrios: Stock Fuera y La Noche más Larga.

Los Barrios: Stock Fuera y La Noche más Larga. 17:00 – Peña Cultural Taurina Toro Embolao, Los Barrios : IV edición del Barber Show.

: IV edición del Barber Show. 22:00 – Plaza Mayor, Pueblo Nuevo de Guadiaro ( San Roque ) : III Noche Flamenca con Juanfran Carrasco, Fernando Canela, José Méndez y Lucía Beltrán.

: III Noche Flamenca con Juanfran Carrasco, Fernando Canela, José Méndez y Lucía Beltrán. 23:30 – Café Central, Algeciras : Concierto de Milla 80.

: Concierto de Milla 80. Plaza Andalucía, Castellar : Bingo Loco especial verano.

: Bingo Loco especial verano. Fiestas de la Novena, Estación de Jimena :

: 10:00 Carrera de cintas en bici y carrera de sacos.

12:00 Mojada Popular con hinchables (sin globos de agua).

13:00 Fiesta de la espuma y subida de la cucaña.

15:00 Paella popular gratuita.

16:00 Tren turístico por la Estación y actuación de Rockología con DJ Iván.

16:30 Concurso de cinta y garrocha (premio: montura de doma).

18:30 Fiesta de los colores.

19:30 Tributo a Queen con Magic Queen Alive.

20:00 Exhibición ecuestre.

21:30 Actuación de Frasco de Pruna.

22:30 Baile en la Caseta Municipal con la orquesta Trenzao.

02:30 Fiesta joven con DJ Andy.

Domingo 7 de septiembre