Moda, música y diversión hasta la madrugada en Los Barrios con ‘Stock Fuera’ y ‘La Noche Más Larga’

El próximo 6 de septiembre, Los Barrios vivirá una de las jornadas más esperadas de su verano con la celebración del V Mercado de Moda y Accesorios ‘Stock Fuera’, que este año se une a la decimotercera edición de ‘La Noche Más Larga’. Una fusión perfecta de compras, música y entretenimiento que promete llenar de ambiente las calles del municipio desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada.

El mercado reunirá a comercios locales de moda, calzado y complementos, que ofrecerán una amplia variedad de artículos y descuentos especiales para la ocasión. Los visitantes podrán recorrer los diferentes stands y descubrir propuestas únicas, mientras disfrutan de un ambiente que invita a pasear por el centro urbano.

Cartel 'Stock Fuera' en Los Barrios. / E.S.

La cita se completará con la programación de ‘La Noche Más Larga’, un evento ya tradicional que traerá consigo actuaciones musicales, espectáculos y actividades pensadas para todos los públicos. De esta manera, la oferta comercial se combina con el ocio y la cultura, generando una experiencia que va más allá de las compras.